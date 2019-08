Poperinge zoekt concessiehouder tent hoppefeesten LBR

28 augustus 2019

15u33 0 Poperinge De volgende editie van de driejaarlijkse Hoppefeesten vindt plaats van 18 tot 20 september 2020 met o.a. diverse festiviteiten in een feesttent op het Oudstrijdersplein. De stad Poperinge is op zoek naar een concessiehouder die voor de horeca-uitbating, tijdens de Hoppefeesten, tijdelijk het Oudstrijdersplein in gebruik neemt.

De stad zorgt voor de organisatie van alle activiteiten in de tent. De concessiehouder plaatst op eigen kosten de tent met alle toebehoren en neemt de horeca-uitbating op zich. De concessie loopt enkel voor de editie van de Hoppefeesten 2020.

Als selectiecriteria gelden ervaring met soortgelijke evenementen en een verklaring op eer om samen te werken met plaatselijke verenigingen omtrent de horeca-uitbating. Toewijzingscriteria zijn de kwaliteit van het aanbod (tent, horeca-uitbating, sanitair en aanbod dranken en snacks) en de korting die de concessiegever krijgt op het gebruik van eigen drank- en snackbonnen.Op basis van het juryverslag zal het schepencollege uiterlijk begin oktober 2019 de concessie toewijzen.

Kandidaat-concessiehouders dienen een dossier in tegen uiterlijk 15 september 2019 bij beleidscoördinator vrije tijd Bart Wemaere via bart.wemaere@poperinge.be of Grote Markt 1, 8970 Poperinge.