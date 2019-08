Poperinge wordt een warme stad LBR

20 augustus 2019

17u43 0 Poperinge Stad Poperinge stapt in het project Warme Steden en Gemeenten om zo zijn steentje bij te dragen aan het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Één op de vijf jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen… Het is een ontluisterend cijfer, dat zich dan ook vertaalt in het hoge suïcidecijfer in Vlaanderen. Poperinge stapt in het project Warme Steden en Gemeenten en dat doen ze samen met 41 andere steden en gemeenten. Poperinge wil zo een steentje bijdragen aan het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Poperinge verenigt alle organisaties die werken naar kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. De krachten worden zo gebundeld om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Het einddoel is een veilige plek vormen waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten.

Stad Poperinge zal zich daarbij baseren op 8 pijlers om veerkracht te versterken:

1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren

2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan

3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling

4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving

5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid

6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving

7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden

8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Hierbij wordt de stad begeleid door Logo Midden-West-Vlaanderen ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven. Binnenkort zie je ook Warme William verschijnen in het straatbeeld. De campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel. Meer info via www.warmewilliam.be en www.warmestedenengemeenten.be

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.