Poperinge wil mening van lokale ondernemers horen Laurie Bailliu

22 september 2020

17u02 0 Poperinge Stad Poperinge wil weten hoe ondernemers, zelfstandigen of vrije beroepers de lokale ondersteuning vinden tijdens deze coronacrisis. Via een online bevraging kunnen ze feedback geven.

“De coronacrisis heeft voor iedereen een grote impact op leven en werken. Poperinge probeert jou als ondernemer, zelfstandige of vrije beroeper zo goed mogelijk door deze crisis te helpen door de nodige ondersteuning te bieden. Hoe ervaar je deze ondersteuning? Wat doen we goed en wat kan er beter? Heb je suggesties of opmerkingen?”, zo laat stad Poperinge weten. Daarnaast wil de stad ook weten hoe het met de onderneming gaat. Welke impact heeft corona vandaag op de ondernemingen en welke verwachtingen hebben ze voor de toekomst? Tot 30 september kan er feedback gegeven worden via deze link. De vragenlijst is anoniem.