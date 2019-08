Poperinge wil je stem horen voor het meerjarenplan LBR

20 augustus 2019

17u58 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur werkt aan de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025 en is daarvoor benieuwd naar de stem van haar inwoners.

Welke thema’s zijn belangrijk voor Poperinge? Voor welke projecten wordt er budget voorzien? De komende weken wil de stad graag de stem van de Poperingenaar horen om de meerjarenplanning op te maken. Het invullen van de vragenlijst gebeurt bij voorkeur digitaal via www.poperinge.be of tijdens de kantooruren via de formulieren aan: het onthaal van het stadhuis, het onthaal van het sociaal huis, het buurthuis in de Bellewijk, het onthaal van het Lokaal Dienstencentrum De Bres, het onthaal van het buurtsalon of de uitleenpost van de bibliotheek in elke deelgemeente.

Ook worden er twaalf inspraakavonden georganiseerd, waar verschillende thema’s aan bod zullen komen. Welke beleidsthema’s dat zullen zijn, kiest de burger zelf door de thema’s te ordenen volgens belangrijkheid.

- Afvalbeleid & zwerfvuil

- Ontwikkeling Vroonhofsite & culturele voorzieningen

- Mobiliteit en parkeren

- Seniorenbeleid

- Duurzaamheid

- Publieke ruimte (wegen, voetpaden, groen)

- Ontmoeting, zorg voor je buur(t)

- Erfgoed en tradities

- Wonen

- Openbare verlichting

- Inspraak en participatie

- Sportvoorzieningen

- Evenementen en activiteiten

- Lokaal ondernemen

Je mening over vijf korte stellingen wordt ook gevraagd: over de invulling van de Vroonhofsite, de invoering van vuilnisbakken, doven van de openbare verlichting, het evenementenbeleid en informatieverstrekking.

1. VROONHOFSITE

Ga je ermee akkoord dat het stadsbestuur het potentieel van de Vroonhofsite met twee handen aangrijpt en hier op langere termijn de nodige middelen voor voorziet?

2. OPHALING RESTAFVAL

Ga je ermee akkoord dat het stadsbestuur in de komende jaren voor de ophaling van restafval omschakelt van afval-zakken naar containers?

3. OPENBARE VERLICHTING

Ga je ermee akkoord dat het stadsbestuur naar het voorbeeld van omliggende gemeenten de openbare verlichting gedeeltelijk dooft.

4. EVENEMENTENAANBOD

Vind je het evenementenaanbod voldoende? Vind je het evenementen-aanbod aantrekkelijk?

5. INFORMATIE

Informeert de stad de Poperingenaars voldoende over haar dienstverlening? Betrekt de stad de Poperingenaars voldoende bij beleidskeuzes?

Voor de inwoners van de deelgemeentes verlopen de inspraakavonden via de bewonersplatformen :

*17/09 BP Reningelst

*18/09 BP Proven

*19/09 BP Abele

*23/09 BP ’t Vogeltje

*25/09 BP Krombeke

*01/10 BP Watou

*09/10 BP Sint-Jan-ter Biezen

*BP Roesbrugge: datum wordt nog meegedeeld

De avond start telkens om 20 uur. Voor de inspraakvergaderingen in het centrum worden 200 Poperingenaars willekeurig uit het bevolkingsregister geloot. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor zo’n inspraakavond. Alle info over de thema’s en de enquete via www.poperinge.be.