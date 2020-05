Poperinge voert betalend parkeren weer in vanaf 18 mei Laurie Bailliu

14 mei 2020

13u16 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur gaat vanaf maandag 18 mei weer parkeercontroles uitvoeren in het stadscentrum.

Automobilisten moeten vanaf dan dus weer een parkeerticket plaatsen in de betalende zones of een parkeerschijf leggen in de blauwe zones. Ook de vervallen parkeerkaarten moeten gebruikers vervangen. De eigenaars van een vervallen parkeerkaart hebben nog tot eind deze maand om die te vernieuwen. De oude parkeerkaart moet wel in de wagen blijven liggen. Het stadsbestuur roept ook op de aanvragen zoveel mogelijk digitaal te versturen. Als dit niet mogelijk is, kun je contact opnemen met de dienst Mobiliteit op 057/34.66.06 om een afspraak te maken.