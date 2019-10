Poperinge verzet zich tegen armoede LBR

16 oktober 2019

16u04 0 Poperinge Op 17 oktober kan je tonen dat je je verzet tegen armoede, door een wit laken uit je huis te laten hangen. Ook Stad Poperinge doet dit jaar mee aan het initiatief.

Het Sociaal Huis is er voor alle inwoners van Poperinge met haar ruime preventieve werking en dienstverlening, bijvoorbeeld het Lokaal Dienstencentrum, het Buurthuis, de dienst Gezinsondersteuning, de Eerstelijnspsycholoog, de Sociale dienst... Dagelijks werken verschillende diensten in het Sociaal Huis aan het bestrijden van armoede. Gezinnen in armoede worden op een integrale manier geholpen en dat betekent dat de gezinnen op alle mogelijke levensdomeinen ondersteuning en hulp krijgen.

De strijd tegen armoede en maatschappelijke uitsluiting moet blijvend onder de aandacht gebracht worden. De aandacht voor mensen in armoede kent een jaarlijks hoogtepunt op 17 oktober. In steden en gemeenten overal ter wereld wordt op die dag het verzet tegen armoede in de verf gezet. Het geknoopte witte laken is hét symbool van de strijd tegen armoede, met als boodschap dat ‘ontsnappen aan armoede een zaak is van iedereen’. Het Poperingse stadsbestuur roept daarom op om ook een wit laken uit te hangen en te tonen dat ook de Poperingenaars opkomen tegen armoede.