Poperinge telt 17 inwoners meer dan vorig jaar (en heeft er nu 19.713 ) LBR

12 februari 2020

14u30 0 Poperinge De bevolking in Poperinge is er iets op vooruit gegaan. Op 31 december 2019 woonden er 19.713 mensen in de Hoppestad. Dat zijn er zeventien meer dan een jaar voordien.

“Er werden in 2019 174 baby’s geboren tegenover 199 sterfgevallen, waarvan ongeveer de helft gestorven is in Poperinge (95) en de andere helft in een van de deelgemeentes (104)”, legt Vlaams parlementslid en schepen in Poperinge Loes Vandromme (CD&V) uit. “In vergelijking met vorig jaar is er zowel een daling in het aantal geboortes (-20) en het aantal overlijdens (-23) merkbaar. Qua migratie zijn er vorig jaar 42 mensen meer naar Poperinge verhuisd dan dat er vertrokken zijn. Veertien procent daarvan komt uit het buitenland. Dit is het vierde jaar op een rij dat het verschil tussen het aantal nieuwkomers en vertrekkers positief is. Een belangrijk verschil met 2015, waar de migratiecijfers een verlies van 177 mensen registreerden”, weet Vandromme. Ongeveer 74 procent van die vertrekkers blijft wel in West-Vlaanderen wonen, waarvan 57 procent in de Westhoek. Vorig jaar stapten 68 koppels in het huwelijksbootje en werden er 33 echtscheidingen uitgesproken. 59 koppels hebben zich geregistreerd als wettelijk samenwonend en 12 keer werd die beëindigd.