Poperinge stelt grond ter beschikking voor bouw brandweerkazerne LBR

03 september 2019

18u05 0 Poperinge Brandweer Westhoek gaat over tot de bouw van een nieuwe multifunctionele brandweerkazerne aan de Ouderdomseweg.

De stad stelt een perceel grond ter beschikking via een erfpachtovereenkomst. De brandweerzone staat in voor de bouw van de kazerne. De raad keurde daartoe de ontwerpakte goed in de gemeenteraad van augustus.