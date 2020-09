Poperinge stelt alternatief voor Hoppefeesten voor en roept op om vanuit je bubbel mee te vieren Laurie Bailliu

02 september 2020

14u21 0 Poperinge Poperinge heeft een alternatief klaargestoomd voor de 25ste Bier- en Hoppefeesten, die een jaar uitgesteld werden door de coronacrisis. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september vinden op de Grote Markt kleine activiteiten plaats, terwijl de inwoners opgeroepen worden vanuit hun bubbel thuis mee te feesten.

“Aangezien Poperingenaars keikoppen zijn, is niets doen geen optie. Het stadsbestuur roept op om op de Hoppefeesten en de stad te klinken, elk in zijn eigen bubbel”, zegt schepen van Toerisme Marjan Chapelle (Samen). In de stadskrant zal een affiche zitten. Hang die aan je raam om te tonen dat je meefeest in je bubbel. Wie extra exemplaren wil, kan die downloaden op www.hoppefeesten.be. Koop een hoppefeestvlag (15 euro) en hang ze uit het raam. Koop een bierpot (5 euro) van de hoppefeesten. Koop bij een hoppeboer een hopperank en versier je gevel.

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september vinden op de Grote Markt kleine activiteiten plaats, zoals een fotobooth, hoppewandelingen, een fotoshoot met Popernicus... “Op vrijdag openen de Hoppefeesten light om 20 uur met een Facebook live en trekt Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia door het stadscentrum. Om thuis de sfeer van de feesttent op te roepen, kun je de Spotify of Apple Music Hoppefeestenplaylist downloaden.”

Vanaf donderdag 3 september kun je alle activiteiten raadplegen op www.hoppefeesten.be. De bierpotten en feestvlaggen zijn te koop via de webshop van Poperinge.