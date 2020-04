Poperinge stelt 25ste Bier- en Hoppefeesten uit tot september 2021: “De gezondheid gaat voor op feestvieren” Laurie Bailliu

27 april 2020

22u02 2 Poperinge Hoewel de 25ste Bier- en hoppefeesten pas in september zouden plaatsvinden, heeft het Poperingse stadsbestuur toch besloten deze een jaar uit te stellen. “Met pijn in het hart, maar met vertrouwen in de toekomst”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“Mei is een cruciale periode in de organisatie van feesten. Vanaf mei worden normaal een hele reeks kosten gemaakt die verloren gaan bij een later uitstel of afgelasting. Daarnaast vereist de organisatie van de hoppefeesten ook in de periode vanaf nu tot midden september een hele reeks voorbereidingen waarbij verschillende groepen mensen samenwerken. Bijvoorbeeld de creatie van stoetattributen, repetities van groepen die aan de stoet deelnemen,... Allemaal activiteiten waarbij het moeilijk is anderhalve meter afstand te houden”, beseft burgemeester Dejaegher.

Buitenlandse delegaties

“De Bier- en Hoppefeesten staan of vallen ook met de aanwezigheid van buitenlandse delegaties. Een aantal van die delegaties hebben nu al afgezegd. Bovendien bestaat er nog geen zekerheid over of en wanneer de grenzen weer open gaan. Hoppefeesten met minder of zonder buitenlandse delegaties gaan in tegen de jarenlange inspanningen om de vele verbroederingen met Poperinge te versterken. Ook de Poperingse partnerstad Wolnzach heeft hun Hoppefeesten geannuleerd. Ten slotte blijft het koffiedik kijken of het verbod op massa-evenementen wel degelijk zal eindigen op 31 augustus. Tijdens de Hoppefeesten verzamelen in de tent op piekmomenten al snel drieduizend mensen. En als dat verbod tot eind september of langer verlengd zou worden, zouden de festiviteiten sowieso geannuleerd moeten worden. Het is dan ook een te groot risico om verder te gaan met de organisatie.”

Herkansing in 2021

Daarom heeft het stadsbestuur de feesten verzet naar september 2021. “De voorbereidende werken van de medewerkers en partners die al gebeurd zijn, zin dus niet voor niets geweest. De Hopkoningin en haar eredames mogen dus ook een jaartje extra aanblijven. We zullen alle lopende engagementen behouden en doorschuiven naar volgend jaar. Dat geldt dus ook voor de kandidaten trio’s.”

Nieuwe datum

Voor toekomstige edities blijft de huidige periodiciteit behouden. Dat betekent dus dat er na 2021 weer Bier- en Hoppefeesten zijn in 2023. “Als alternatief gaan we dit jaar - net zoals tijdens de niet-hoppestoetjaren - wel ‘Lekker Westhoeks’ organiseren. Met een aantal extra maatregelen kan dit buitenevenement perfect plaatsvinden.”

De 25ste Bier- en Hoppefeesten zullen plaatsvinden op 17, 18 en 19 september 2021. “We hopen dat deze akelige gezondheidscrisis dan voorgoed achter de rug zal zijn. Dit was geen makkelijke beslissing en ik kondig die met lood in de schoenen aan, maar de gezondheid gaat voor op feestvieren en daarvoor moeten we allemaal inspanningen doen.”