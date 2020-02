Poperinge start met gedeeltelijk doven openbare verlichting Laurie Bailliu

04 februari 2020

16u01 3 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur kondigde eind november aan dat ze het beleid openbare verlichting zou hertekenen. Deze maand werd de eerste fase gestart met de gedeeltelijke doving van een aantal lichtpunten.

“Een gedeelte van de openbare verlichting zal tijdens de minst drukke uren van de nacht gedoofd worden, namelijk van 24 uur tot 5 uur met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Het gaat over ongeveer 2.000 lichtpunten van de in totaal 3.550 lichtpunten op grondgebied Poperinge, die zo elk 1.300 uur op jaarbasis gedoofd zouden worden”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V).

Invalswegen blijven verlicht

“De volledige openbare verlichting schakelt om naar led-verlichting tegen 2030. De verlichting die wél de volledige nacht blijft branden, wordt tijdens de minst drukke uren van de nacht gedimd van zodra dat technisch mogelijk is. De monumentverlichting zou elke dag gedoofd worden om 24 uur zonder ‘s morgens opnieuw aan te steken. De verlichting langs primaire wegen (zoals Frans Vlaanderenweg en Westhoekweg) en secundaire wegen (zoals N39 naar Roesbrugge en N321 naar Vleteren) en de stadsring zullen continu blijven branden. De belangrijkste invalswegen van stadskern en dorpen, openbare pleinen en de industriezone blijven ook de volledige nacht verlicht. Het doofscenario spaart een kleine 40 ton CO2 uit op jaarbasis en zal de stad een geschatte financiële besparing van 50.000 euro uit op jaarbasis opleveren.”

De verlichting wordt nu lus per lus aangepast, per stuurpunt of cabine. Fluvius voert hiervoor nu al werken uit. Die aanpassingswerken zullen een viertal maanden duren. Krombeke is eerst aan de beurt. Via Roesbrugge en Haringe zal Fluvius in zuidelijke richting langs alle deelgemeenten trekken om finaal in Poperinge centrum te eindigen. De Waaienburgseweg werd als één van de eerste straten aangepast. Op het moment van de aanpassingswerken zullen de lichten onmiddellijk gedoofd worden. Dit betekent dat de openbare verlichting gespreid over de volgende 4 maanden wordt gedoofd en niet in één keer. Welke lichten er precies uitgaan, kan je terugvinden op de website www.poperinge.be. Bewoners die vragen hebben over het doofscenario in hun straat, kunnen terecht bij de Technische Dienst via 057/34.62.98 of technische.dienst@poperinge.be.