Poperinge roept op om geen mannelijke hop te kweken

10 juli 2019

15u43 0 Poperinge In gebieden waar er hopteelt is, is het verboden mannelijke planten te kweken. Mannelijke planten zorgen namelijk voor een mindere kwaliteit van het bier Nu en dan worden in Poperinge of in de omgeving mannelijke hopplanten ontdekt. Nochtans is het verboden om mannelijke hopplanten te kweken in gebieden waar boeren aan hopteelt doen.

Het is verboden om mannelijke hopplanten te kweken in gebieden waar er hopteelt is. Mannelijke planten zorgen voor een mindere kwaliteit van het bier. Wanneer de mannelijke hopplant de vrouwelijke hopplant bevrucht, ontstaat later een bevruchte hopbel waarin lupuline zit. Die lupuline bevat vetten en vetzuren die een zeer nadelige invloed op het schuim van het bier hebben.

Brouwers gebruiken alleen onbevruchte hopbellen van vrouwelijke planten. In gebieden waar er hop wordt geteeld, zijn de mannelijke hopplanten niet gewenst. In België bestaat er zelfs een wettelijk verbod uit 1971 dat in de omgeving van de hopteelt, binnen een straal van 20 kilometer rond de hopplantage, de mannelijke hopplant verbiedt. Het is zelfs verplicht om de mannelijke hop te verwijderen in dat gebied, mochten die toch voorkomen. De mannelijke plant kan je herkennen aan de pluimen die rond juli tot september aan de plant zit.