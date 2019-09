Poperinge reikt prijzen Kei van een Ondernemer uit Christophe Maertens

06 september 2019

15u49 2 Poperinge Met de wedstrijd ‘Kei van een ondernemer’ zet de Stedelijke Raad voor Lokale Economie Poperingse ondernemers in de kijker. Dat gebeurt in zes verschillende categorieën.

De zes categorieën zijn: Starter, winkel, bedrijf, Het Goede Leven, Milieu Bewuste Ondernemer en Lifetime Achievement. In totaal waren er meer dan 70 inzendingen binnen deze zes categorieën. Uit 50 genomineerden werden 18 finalisten geselecteerd en daaruit koos een jury de uiteindelijke zes winnaars.

In de categorie ‘Kei van een Starter’ won Christophe Van Bruwaene van Bruwanski. Dat werd opgericht in 2017 als een innovatief concept dat focust op zowel motorverkoop, horeca en activiteiten zoals optredens en muziekconcerten.

In de categorie ‘Kei van een Winkel’ werd Slagerij Leuridan uit Watou als winnaar gekozen. Sinds de opening van de vernieuwde winkel in 2017 heeft Arne Leuridan zijn slagerij ontwikkeld tot een gerenommeerde zaak waarin de korte keten centraal staat.

De titel van Kei van een Bedrijf ging naar de Airsoftshop. Mathieu Wicke en zijn vrouw Joke slaagden er met hun bedrijf in om een vaste marktspeler te worden in de airsoftsector.

‘Kei van een Milieu Bewuste Ondernemer’ is voor Drafab. Drafab is een innovatief en milieubewust familiebedrijf van de derde generatie dat inzet op duurzaam ondernemen.

Nieuw dit jaar was de categorie ‘Kei van Het Goede Leven’. Winnaar daarvan werd ‘Rondje Westhoek’. Wout Caron zet bewust in op het toeristische belevingsaspect. Hij gidst toeristen rond in retro Volkswagenbusjes.

De ‘Lifetime Achievement’ ging naar Julien Duran, die in 1971 garage Peugeot Duran uit de grond stampte. Sindsdien is Duran een vaste waarde in Poperinge en de regio. Julien kreeg de prijs in zijn eigen zaak overhandigd.