Poperinge pakt uit met gratis digitale familie- en bubbelquiz ‘de Eerste Poperingse Quiztebubbel’ Laurie Bailliu

17 augustus 2020

16u23 0 Poperinge De Wakkere Burgerquiz kan dit jaar niet worden georganiseerd in Poperinge, maar er werd een coronaveilig alternatief gevonden: de Eerste Poperingse Quiztebubbel. De quiz wordt gespeeld op vrijdag 4 september om 19.30 uur.

“De jaarlijkse Wakkere Burgerquiz kan dit jaar jammer genoeg niet worden georganiseerd door de coronacrisis, maar er werd gezocht naar een coronaveilig alternatief en dat hebben we ook gevonden”, zegt schepen van cultuur Loes Vandromme. “De Eerste Poperingse Quiztebubbel wordt georganiseerd, dat is een gratis digitale familie- en bubbelquiz. Het alternatief werd positief onthaald. We zitten al een eindje in deze coronacrisis en we merken dat mensen op zoek zijn naar leuke activiteiten.”

Linken naar Hoppestad

De quiz wordt live gestreamd en wordt dus digitaal gespeeld. Met jouw huishouden of je sociale bubbel kan je vanuit je eigen huiskamer deelnemen aan deze digitale quiz. Er wordt gewerkt met een realtimerangschikking waardoor het voor iedereen eenvoudig zal zijn om het gebeuren te volgen. “Ook deze Quiztebubbel heeft een niet te missen link naar onze Hoppestad, maar is toegankelijk voor iedereen. Van geoefend quizzer tot toevallige deelnemer, van Poperingenaar tot niet-Poperingenaar. Er zijn ook enkele toffe prijzen, waar iedereen kans op maakt”, zegt schepen Vandromme.

De Eerste Poperingse Quiztebubbel is een samenwerking met Quiztion. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat doe je via cultuur@poperinge.be. Je vermeldt je groepsnaam (waarmee je je later ook aanmeldt) en het aantal leden dat je groepje telt. Op voorhand krijg je een QR-code of URL toegestuurd, waarmee je een voorbeeldquiz kan downloaden om te testen of alles goed werkt. De Quiztebubbel wordt gespeeld op vrijdag 4 september van 19.30 tot 23 uur.