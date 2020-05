Poperinge noteerde in 2019 451 ritten met Blue-bike fietsen aan station Laurie Bailliu

14 mei 2020

13u31 0 Poperinge Het gebruik van de Blue-bike deelfietsen aan het station In Poperinge is een succes. In vergelijking met het jaar daarvoor steeg het aantal ‘Blue-bikers’ in 2019 tot 451 ritten, met als uitschieters juli en augustus.

In 2018 werden 331 ritten gemaakt met de Blue-bikes en in 2019 steeg het gebruik met 36 procent tot 451 ritten. “Het ging vorig jaar om 191 verschillende gebruikers en de gemiddelde uitleentijd was zeven uur. Absolute uitschieters waren de zomermaanden juli en augustus, met respectievelijk 52 en 69 ritten”, zegt mobiliteitsschepen Marjan Chapelle (Samen). “Als stad proberen we verplaatsingen met de fiets zoveel mogelijk te stimuleren. Fietsen is gezond, goedkoop en goed voor het milieu. Hiervoor hebben we de afgelopen jaren allerlei acties ondernomen, onder andere de aanleg van veilige fietspaden, de plaatsing van kwaliteitsvolle fietsenstallingen en zelf het goede voorbeeld geven met de stadsdiensten.”

In december 2017 opende het stadsbestuur een Blue-bikepunt bij het station met acht blauwe deelfietsen. Dit werd mogelijk dankzij subsidies in het kader van het Europese project Transmobil, dat de verbetering van de mobiliteit in de grensregio beoogt. “Hierbij werden de deelfietsen geplaatst aan de zijkant van het stationsgebouw. Blue-bikeabonnees kunnen die voor 24 uur ontlenen voor 1,15 euro. Blue-bikes helpen trein- of busreizigers de laatste kilometers van hun traject op een duurzame manier te overbruggen, wat niet altijd eenvoudig is in landelijke regio’s. Ze helpen van stations een mobiliteitsknooppunt te maken en zorgen voor meer fietsers in de stad.”