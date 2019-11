Poperinge neemt organisatie Kunstenfestival Watou over Laurie Bailliu

12 november 2019

17u48 0 Poperinge De stad Poperinge gaat voortaan het Kunstenfestival Watou organiseren. De vzw Kunst beëindigt haar engagement en tekent niet langer voor die organisatie. Poperinge rekent wel op subsidies en dient alvast een subsidiedossier in.

Het jaarlijkse Kunstenfestival Watou wordt sinds 2009 door vzw Kunst georganiseerd. De stad en de vzw Kunst sloten in 2017 een overeenkomst voor drie jaar rond de financiering van het Kunstenfestival Watou. Eind dit jaar loopt die overeenkomst af. De vzw Kunst - met curator Jan Moeyaert en zakelijk leider Lily Soenen -besloot vorige week de organisatie van het festival niet langer op zich te nemen. De financiële onzekerheid weegt te zwaar door. “De stad en vzw Kunst nemen in een goede verstandhouding afscheid van elkaar. We begrijpen Jan, Lily en hun team. Het was de jongste jaren telkens een huzarenstukje om de financiering rond te krijgen. De afgelopen elf edities waren zeer sterk, wat de publiekscijfers ook aantonen. Het stadsbestuur is blij dat Jan en Lily bereid zijn hun enorme expertise rond het Kunstenfestival te delen”,reageert burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Het Kunstenfestival Watou kon dit jaar op 21.000 bezoekers rekenen.

Subsidies

De stad heeft nu besloten de organisatie van de komende edities op zich te nemen, onder strikt voorbehoud van subsidies van de overheid. Daarom gaat de stad een subsidiedossier indienen. De stad rekent erop dat Vlaanderen een onderzoeksproject – in het kader van de kunstenzomer 2020 – subsidieert, net als de editie 2021 van het kunstenfestival. Tegelijk vraagt de stad extra subsidies voor de organisatie van het kunstenfestival 2020. “De stad kan onmogelijk zelf de organisatie van het Kunstenfestival betalen. Tot nu toe kreeg het evenement jaarlijks 260.000 euro subsidies, waarvan 125.000 euro van de stad. De stad is bereid hetzelfde bedrag voor de komende edities te reserveren, maar rekent ook op subsidies van de overheid. Als de die toezegt, is de stad bereid extra personeel in dienst te nemen om het kunstenfestival te organiseren. De stad doet er dus alles aan om kunstenfestival Watou te redden”, besluit Dejaegher. “In april weten we of de Vlaamse subsidie in orde komt. We zouden de subsidie dan waarschijnlijk pas in juli krijgen. We kijken uit naar een financiële oplossing om die periode te overbruggen, daarvoor zullen we misschien in de private sector moeten kijken.”