Poperinge neemt deel aan nationale naaiactie Laurie Bailliu

15 mei 2020

15u26 0 Poperinge Poperinge neemt deel aan de nationale naaiactie waarbij burgers zelf mondmaskers maken. Vrijdagmorgen konden de naaipakketten opgehaald worden in dienstencentrum De Bres of in de deelgemeenten. “Er werden 54 pakketten besteld en opgehaald of aan huis geleverd.”

Het idee om deel te nemen aan de nationale naaiactie komt van de Poperingse Naaiclub, die wekelijks samenkomt in dienstencentrum De Bres. “Dat idee werd overgenomen en bekrachtigd door het stadsbestuur. De Bres neemt de coördinatie op zich omdat dit binnen onze sociale doelstellingen past”, zegt centrumleider van De Bres Charlotte Devrekere. “De stad heeft dertigduizend mondmaskers kunnen bestellen. Dat is één per persoon, maar dat blijft weinig. Zeker personen die in de zorg werken en de social distance-regels niet altijd kunnen volgen, hebben er meer nodig. Om de vier uur moeten die in principe van mondmasker kunnen wisselen. We willen bij onze actie zowel leden van de naaiclub als burgers laten meenaaien.”

54 pakketten

Het streefdoel van de naaiactie is vijfduizend mondmaskers. Vrijdagmorgen konden de naaipakketten opgehaald worden in LDC De Bres, maar ook in de deelgemeenten. Elk pakket bestaat uit materiaal voor tien kindermaskers en zeven maskers maatje small en large. “46 mensen hebben samen 54 pakketten besteld. De meeste mensen bestellen één pakket, sommige twee en er was zelfs iemand die vier pakketten heeft besteld. Er werden ondertussen al zes pakketten teruggebracht met afgewerkte mondmaskers”, zegt Charlotte.

De afgewerkte mondmaksers kunnen via de dezelfde afhaalpunten aan de stad bezorgd worden. Over de timing en de manier waarop de gemaakte mondmaskers worden bedeeld, wordt later nog gecommuniceerd.