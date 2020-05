Poperinge neemt actief deel aan de nationale naaiactie Laurie Bailliu

04 mei 2020

13u54 0 Poperinge De stad Poperinge neemt actief deel aan de nationale naaiactie. Hierbij maken burgers zelf mondmaskers tegen de verspreiding van het coronavirus.

Ook Poperinge neemt deel aan de nationale naaiactie. Dit doen ze als aanvulling op de bestelling die de stad eerder maakte om voor elk van de Poperingse inwoners een mondmasker te kopen. Het stadsbestuur heeft al een bestelling van 30.000 herbruikbare mondmaskers geplaatst om voor iedere inwoner één exemplaar te voorzien. Iedereen zal ook twee filters ontvangen die in eigen maskers gebruikt kunnen worden.

Het dragen van een mondmasker is verplicht sinds 4 mei op het openbaar vervoer, voor iedereen vanaf 12 jaar. Op het werk is een mondmasker verplicht als er geen anderhalve meter kan gegarandeerd worden. In een latere fase (15/18 mei) zullen mondmaskers ook verplicht zijn op school, voor het schoolpersoneel en de kinderen van het secundair onderwijs. Een mondmasker dragen is een aanvulling op eerdere richtlijnen, zoals handhygiëne, afstand bewaren… Inwoners zullen via de nationale naaiactie de maskers thuis kunnen maken met stof die het stadsbestuur hen bezorgt. Er zijn drie patronen, waarvan één voor kinderen. Het Lokaal Dienstencentrum De Bres neemt de organisatie en coördinatie van de actie op zich.

Poperingse Naaiclub

Het idee kwam van de Poperingse Naaiclub die wekelijks samenkomt in De Bres en dat idee werd overgenomen en bekrachtigd door het stadsbestuur. De bestelde mondmaskers zullen ervoor zorgen dat elke inwoner één mondmasker krijgt, maar dat is niet voldoende. “Zeker personen die in de zorg werken en de sociale distance-regels niet altijd kunnen volgen, hebben er meer nodig. Bij intensief gebruik (bijv. veel praten) moeten mondmaskers om de vier uur immers kunnen gewisseld worden. Het is de bedoeling dat bij onze actie zowel leden van de naaiclub, maar ook anders burgers hieraan kunnen meewerken”, zo klinkt het bij Stad Poperinge en dienstencentrum De Bres. “Het streefdoel van de lokale naaiactie is om 5.000 mondmaskers te maken. Dit zal in de formaten Large, Small en Kinderen gebeuren. De buitenkant van de maskers zal in kleur zijn, de binnenkant telkens in het wit.”

Wie bereid is maskers te naaien, kan via het formulier op de website alle nodige materiaal bestellen. Leden van de naaiclub zullen pakketten met stof, garen en andere toebehoren zoals een handleiding samenstellen. Elk pakket zal bestaan uit materiaal voor 5 kindermaskers en telkens 10 maskers in de groottes Small en Large. De gemeenschapswachten zullen de pakketten aan huis leveren. Daarnaast zullen de pakketten op een aantal vaste plaatsen kunnen worden opgehaald zoals Lokaal Dienstencentrum De Bres, OC De Croone Proven, OC De Bollaard Watou, OC d’ Hoge Schole Abele, OC Bampoele Krombeke, OC Rookop Reningelst en Buurtsalon Roesbrugge.

Eenmaal de mondmaskers gemaakt, worden ze opnieuw via de dezelfde afhaalpunten aan de stad bezorgd. Wie gemaakte mondmaskers wil schenken, kan dat op die momenten. “Het stadsbestuur zal de mondmaskers in een eerste fase bedelen en ter beschikking stellen aan kinderen vanaf 12 jaar, alsook aan de leerkrachten van het basis- en middelbaar onderwijs. De bedeling zal in papieren zakken gebeuren. Over de timing en de manier waarop de gemaakte mondmaskers aan de genoemde doelgroepen worden bedeeld, wordt later nog beslist en gecommuniceerd.”

Alle informatie over de nationale naaiactie kan je nalezen op de stadswebsite.