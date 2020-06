Poperinge moet zomerprogramma Popsjot en Hopsakee aanpassen door coronamaatregelen Laurie Bailliu

11 juni 2020

16u55 0 Poperinge Door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad moet bijna de hele programmatie van Popsjot en IBO Hopsakee aangepast worden. “Dit is niet leuk, maar we kunnen niet anders. We willen alle jongeren een gevarieerd en aantrekkelijk vrijetijdsaanbod aanbieden in juli en augustus”, zeggen de vrijetijdsschepenen.

Het principe voor het zomerse vrijetijdsaanbod is de weekbubbel en dat betekent dat een kind per week maar kan deelnemen aan activiteiten van één organisator. “Met andere woorden: een kind moet tijdens de zomervakantie per week kiezen voor Popsjot, kinderopvang Hopsakee, de speelpleinwerking of een ander initiatief, zoals op kamp gaan met een jeugdbeweging. Tot vorig jaar was het bijvoorbeeld mogelijk om op maandag naar de opvang van IBO Hopsakee te gaan, op dinsdag en woensdag een Popsjotkamp mee te maken en op donderdag en vrijdag te spelen in De Piepauw”, zeggen vrijetijdsschepenen Marjan Chapelle, Ben Desmyter en Loes Vandromme.

Alle inschrijvingen geannuleerd

Poperinge gaat daarom het zomerse vrijetijdsaanbod aanpassen aan de weekbubbel. “Dit heeft grote gevolgen. Met uitzondering van de inschrijvingen voor enkele drie- en vierdaagse en alle vijfdaagse kampen, die perfect aan de weekbubbel beantwoorden, worden alle inschrijvingen voor Popsjot geannuleerd. Ook bij Hopsakee worden alle inschrijvingen geannuleerd. De stad laat de kinderen en hun ouders natuurlijk niet in de kou staan. Alle vrijetijdsdiensten zijn hard aan het werk om tegen vrijdag een nieuw zomerprogramma samen te stellen. Popsjot gaat dus volledig voor een reeks vijfdaagse zomerkampen. Hopsakee schrijft kleuters en eerste graad lagere school bij voorkeur enkel per week in. Voor speelpleinwerkingen wordt ook verwacht dat de kinderen per week deelnemen.”

Timing

Vanaf vrijdag 12 juni volgt de terugbetaling van alle geannuleerde inschrijvingen van Popsjot. Voor Hopsakee zijn nog geen betalingen gebeurd. Ook op vrijdag zullen de vrijetijdsdiensten het nieuwe programma van Popsjot online plaatsen. Op maandag 15 juni om 18 uur kun je weer inschrijven voor het aangepaste programma. Op woensdag 17 juni om 18 uur starten de inschrijvingen voor Hopsakee. Weekinschrijvingen krijgen voorrang. “We begrijpen dat de annuleringen de planning in veel gezinnen bemoeilijken, maar we zijn er van overtuigd dat het nieuwe aanbod de meeste noden kan invullen. Popsjot, Hopsakee en de speelpleinwerkingen hebben genoeg capaciteit om zelfs op basis van de coronamaatregelen elk kind zijn favoriete vrijetijdsbesteding aan te bieden”, verzekeren de vrijetijdsschepenen.