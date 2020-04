Poperinge moedigt inwoners aan lokaal te kopen Laurie Bailliu

23 april 2020

16u35 0 Poperinge De Poperingse raad voor lokale economie lanceert ‘Don’t quit – Koop in Poperinge’ om de lokale ondernemers te steunen en moedigt tegelijk de Poperingse consument aan lokaal te kopen.

De lokale ondernemers zijn zwaar getroffen door de strenge coronamaatregelen. Sinds 13 maart zijn alle horecazaken gesloten en sinds 19 maart alle winkels, op voedingswinkels en enkele andere sectoren na.

De Stedelijke raad voor lokale economie lanceert met ‘Do(n’t qu)it – Koop in Poperinge’ een nieuwe campagne om lokaal kopen te stimuleren. ‘Don’t quit’ is een hart onder de riem voor de ondernemers, terwijl ‘do it’, koop in Poperinge gericht is aan de consument. “Ook al kun je op dit moment niets kopen, deel eens een post van je favoriete ondernemer, koop een cadeaubon voor later, eender wat, do it”, zegt voorzitter John Dewulf. Binnenkort zul je de ‘Don’t quit - Koop in Poperinge’-borden op verschillende plaatsen in het straatbeeld tegenkomen.