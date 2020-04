Poperinge lanceert plan om socio-economisch leven weer te doen bloeien Laurie Bailliu

28 april 2020

16u35 0 Poperinge Poperinge heeft een plan klaarliggen om het socio-economisch leven weer te doen bloeien in de stad. Het stadsbestuur investeert 419.930 euro in een mix van maatregelen.

“Sinds de start van de coronacrisis is heel wat op de lokale besturen afgekomen. Nu er voor het eerst sprake is van een exitstrategie en de eerste signalen er zijn dat winkels en scholen weer kunnen openen, wordt in mei een plan voorgelegd aan de Poperingse gemeenteraad om het lokale socio-economische leven te ondersteunen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Maatregelen

Het schepencollege nam al enkele maatregelen: het schrappen van de terrasbelasting voor 2020, het tijdelijk opschorten van betalend parkeren, geen innames openbaar domein tijdens het tweede kwartaal, vrijstelling van abonnementen vrijdagmarkt, een onmiddellijke uitbetaling van subsidies en een verlenging van de zwembadabonnementen. Enkele extra maatregelen staan gepland die een impact hebben op de lokale economie, de consument en verenigingen. Zo wordt de algemene gemeentebelasting op bedrijven gehalveerd tot 50 euro. Daarnaast biedt de stad ook een gratis deelname aan de Pop.pas en Pop.kado in 2020 en 2021 aan de huidige deelnemers, maar ook aan ondernemers die in het systeem willen instappen. Per verkocht Pop.kado in 2020 en 2021 geeft de stad twintig procent extra waarde. In het huidige systeem is er elke week een winnaar die 250 euro wint. In 2020 en 2021 wordt het aantal winstkansen en winnaars vermeerderd. Daarnaast wordt de koopkracht van elk gezin verhoogd met twintig euro in de vorm van een Pop.kado.

Veiligheid

De stad denkt ook aan de veiligheid van de burgers. “Elke inwoner krijgt een gratis herbruikbaar mondmasker. Bij een lokaal ondernemer kocht de stad drie wasbakjes om veilig je handen te wassen aan de stadsloketten. Dit dient als proefproject voor andere locaties, instellingen of bedrijven.”

Toerisme

Ook het socio-culturele leven, toerisme en horeca zullen gestimuleerd worden. “Verenigingen behouden minstens de subsidie die ze ontvingen voor het werkjaar 2019. Subsidies voor evenementen die niet kunnen doorgaan worden voor de helft uitbetaald om de gemaakte kosten te compenseren en als startkapitaal voor de volgende editie. De diensten Toerisme en Lokale economie werken gezamenlijk een promotiecampagne uit voor onze stad waarbij de toeristische troeven en de horeca in de verf gezet worden. Al die maatregelen worden samen geraamd op 500.000 euro. De stad Poperinge is financieel gezond en deze extra investeringen komen nu meer dan ooit van pas. We voeren geen belastingverhoging in, de oplossingen worden uitsluitend binnen onze eigen budgetten gezocht” Het plan wordt eind mei aan de gemeenteraad voorgelegd.