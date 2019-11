Poperinge krijgt nieuwe school: Leerlingen tweede en derde graad secundair kunnen vanaf volgend jaar terecht in Lodewijk Makeblijde College LBR

13 november 2019

15u19 0 Poperinge In Poperingse opent volgend schooljaar met het Lodewijk Makeblijde College een nieuwe school voor leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs. “De naam verwijst naar een Poperingse jezuïet uit de zestiende eeuw wiens lijfspreuk ‘overal blij’ was”, weet directeur Lieven Delvoye.

“Vorig jaar werd de eerstegraadsschool De Keiwijzer van scholengemeenschap Bertinus Collectief en van OV4, de onderwijsvorm voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen of autismespectrumstoornissen in De Ast, opgestart. Na die succesvolle start zetten we volgend schooljaar de volgende stap met een school voor leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs”, zegt coördinerend directeur Lieven Delvoye.

Lodewijk Makeblijde College

“De school krijgt de naam Lodewijk Makeblijde College. Lodewijk Makeblijde verwijst naar een Poperingenaar, geboren in 1565. Hij was jezuïet en als professor moraaltheologie had hij de reputatie om moeilijke zaken eenvoudig en helder uit te leggen. Ook was hij auteur van de Mechelse catechismus, de basis van de godsdienstles tot diep in de twintigste eeuw, en van het gebedenboek ‘Troost der zieken’. Zijn lijfspreuk was ‘overal blij’, wat getuigt van een positieve ingesteldheid met een knipoog naar zijn familienaam”, legt Delviye uit. “De term college verwijst dan weer naar het collectieve, het samen leren, en naar onze missie om uit elke leerling het maximum te halen.”

Nieuwbouwprojecten

“Vanaf schooljaar 2020-2021 starten we met het derde jaar, dus met de leerlingen die nu in het tweede leerjaar in De Keiwijzer zitten. Zij krijgen dan les in het A-gebouw in de Boeschepestraat 20, waar nu het Onze-Lieve-Vrouwe instituut gehuisvest is. Directeur is Chris Van Echelpoel, adjunct-directeur van het OLVi. Het volgende schooljaar komt daar dan het vierde jaar bij.” De internen zullen verblijven in het Internaat Lodewijk Makeblijde, het huidige Sint-Stanislasinternaat in het VTI.

“Voor de leerlingen die nu in het CLW, OLVi, het Sint-Janscollege en het VTI zitten, verandert er zo goed als niets. Zij blijven in hun huidige school zitten, met hun huidige directie. We willen de verplaatsingen voor leerlingen en medewerkers tot een minimum beperken. Eens de nieuwbouwprojecten voor De Keiwijzer en de derde graad LMC klaar zijn tegen 1 september 2022 zal dat nog beter kunnen gerealiseerd worden. Pas vanaf dan zal iedereen op zijn vaste stek zitten”, besluit Delvoye.

De Keiwijzer zit op het B. Bertenplein 30, het Lodewijk Makeblijde College tweede graad in de Boeschepestraat 20, het Lodewijk Makeblijde College derde graad op het B. Bertenplein 32, De Ast in de Boeschepestraat 46 en het CLW in de Boeschepestraat 56.