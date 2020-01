Poperinge krijgt er plots twee nieuwe taxibedrijven bij: “Drinken en rijden... mensen nemen dat risico niet meer” LBR

09 januari 2020

17u57 0 Poperinge Poperinge krijgt er met Taxi Hoppestreek en Taxi Pops plots twee nieuwe taxibedrijven bij. De taxicheques voor jongeren zijn nu al een groot succes in de stad, maar het gebrek aan taxibedrijven bleek een tegenvaller. Dat is bij deze meteen rechtgezet.

Sinds 1 januari is het nieuwe taxidecreet van kracht. De Vlaamse overheid wil meer en goedkopere taxi’s. Poperinge moest het voorlopig echter zonder taxidienst doen, maar met Taxi Hoppestreek en Taxi Pops komt daar plots verandering in. “Ik werkte vroeger al als taxichauffeur en vond het jammer dat er geen taxibedrijf meer was in onze streek”, zegt Genghis Khan van Taxi Hoppestreek, die in 2018 startte al zijn eigen ambulancedienst oprichtte. “Nochtans is er in onze streek wel vraag naar taxidiensten. Tijdens de feestdagen hebben we redelijk wat telefoons gekregen. Mensen laten zich met plezier voeren naar een feestje en daarna veilig terug naar huis. Dat er dan ook nog eens een tweede taxibedrijf is in Poperinge vind ik wel een pluspunt, zeker voor de taxicheques voor jongeren. Zij zullen zich zonder zorgen kunnen verplaatsen en ook voor hun ouders is het een geruststelling”, meent Genghis. Taxi Hoppestreek is bereikbaar op 0468/43.42.00.

Veilig alternatief

Ook Taxi Pops hoopt binnenkort te kunnen starten. “Mijn vergunningsaanvraag is ingediend. Zodra alles in orde is, gaan we van start”, verzekert Johny Pareyn. Ook hij was vroeger taxichauffeur. “Ik heb een tijdje getwijfeld om mijn eigen taxibedrijf te beginnen, maar er is echt vraag naar. Er zit toekomst in en daarom heb ik ook de knoop doorgehakt. Met een glaasje op rijden, mensen doen dat niet meer. Een taxi nemen is een veilig alternatief”, zegt Johny. “Aan het project van de taxicheques wil ik ook zeker meewerken. Het is een goede zaak voor jonge mensen. Met hen kan ik afspreken wanneer ik ze moet ophalen en wanneer ze naar huis moeten. Ik zie dat zeker zitten.” Taxi Pops kun je bellen op 0493/36.45.60.

Taxicheques

De cheques zijn er voor jongeren van tussen 16 en 25 jaar is. Voor tien euro kun je zes taxicheques kopen. Die kunnen elke weekenddag, in elke vakantieperiode en op feestdagen tussen 20 en 7 uur gebruikt worden. Schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V) is tevreden. “Van nul naar twee taxibedrijven in Poperinge is goed nieuws. De nieuwe wetgeving zal daar wel iets mee te maken hebben. Er werden al contacten gelegd over het gebruik van de taxibedrijven voor de taxicheques met jongeren. De taxicheques zijn succesvol in Poperinge, maar het viel even stil door het gebrek aan taxibedrijven in de buurt, maar daar komt nu dus verandering in.”