Poperinge krijgt 336.000 euro om eenzaamheid en welzijn van ouderen aan te pakken LBR

19 februari 2020

15u06 0 Poperinge De stad Poperinge stapt in een Europees project dat isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland wil verminderen.

Samen met enkele Franse, Engelse en Nederlandse universiteiten en overheden stapt Poperinge in het Europese HAIRE-project. “HAIRE staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe, ofwel gezond ouder worden door middel van innovatie in landelijke gebieden in Europa. Naast het doorbreken van isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland wil het project de vitaliteit van plattelandsgemeenten verbeteren. Dit moet gebeuren door ouderen actief te laten participeren en te onderzoeken welke steun ze nodig hebben”, legt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen) uit.

“De 60-plussers ontwikkelen oplossingen voor zichzelf om eenzaamheid te verminderen en hun kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn te verbeteren. Ze worden hierbij ondersteund door vrijwilligers en professionelen binnen de zorgsector. In Poperinge zullen vijfenzeventig 60-plussers worden geïnterviewd. Op basis hiervan zal het individueel welbevinden van de geïnterviewde in kaart worden gebracht en een individueel actieplan worden opgesteld. Anderzijds moeten deze interviews leiden tot een plan met allerhande verbeterpunten voor de buurt.”

Het budget van het HAIRE-project bedraagt meer dan 5 miljoen euro. Het budget voor Poperinge bedraagt 336.000 euro, waarvan 202.000 euro Europese steun.