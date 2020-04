Poperinge krijgt 220.000 euro subsidie voor Kunstenfestival Watou Laurie Bailliu

07 april 2020

16u58 0 Poperinge Stad Poperinge ontvangt 220.000 euro van de Vlaamse overheid om het Kunstenfestival Watou de komende jaren te organiseren. Minister van Cultuur Jan Jambon selecteerde 27 projecten op een totaal van 137 dossiers, goed voor een totaalbedrag van 2.028.040,48 euro.

Poperinge haalt voor Kunstenfestival Watou een subsidie binnen van 220.000 euro, verspreid over twee jaar. “Daar zijn we uiteraard tevreden mee. Al moeten we nu uiteraard nog even in ons kot blijven”, zegt schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V). Poperinge neemt dit jaar de organisatie van het festival in eigen handen. “In november 2019 diende de stad een dossier in bij de overheid om de toekomst van het festival ook na 2020 te vrijwaren. Vandaag is bekend geraakt dat het dossier ‘Watou 3.0 – Onderzoeksproject – Terug naar de gemeenschap’ een subsidie krijgt”, zegt schepen Vandromme.

Kunstenfestival Watou vindt dit jaar plaats van 11 juli tot en met 13 september. “Het curatorentrio met Chantal Pattyn, Benedicte Goesaert en Peter Verhelst neemt de artistieke leiding van het festival op zich. Het stadsbestuur volgt de ontwikkeling rond het coronavirus op de voet met het oog op de voorbereidingen van het festival en het creëren van een veilige omgeving voor elke bezoeker.”