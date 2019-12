Poperinge investeert deze legilsatuur 37 miljoen Laurie Bailliu

18 december 2019

06u30 7 Poperinge Bijna 37,4 miljoen gaat Poperinge investeren deze legislatuur. “In de stadskern ligt de focus op de Vroonhofsite en Gasthof De Kring. In de dorpen zit de visie vervat in een dorpenplan. De rode draad in dit meerjarenplan is mensen verbinden”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). De stad gaat ook 24 miljoen euro lenen om alle plannen te kunnen uitvoeren.

“We willen volop investeren in attractieve en hedendaagse vrijetijdsinfrastructuur. In de stadskern ligt de focus op de Vroonhofsite en Gasthof De Kring. Het belang van de Vroonhofsite is nauwelijks te onderschatten. Tegen de zomer van 2020 is het plan klaar en hiervoor wordt 72.418 euro voorzien. In de komende jaren volgen de opmaak van een archeologische nota en een vooronderzoek, een ontwerp voor de herinrichting van het openbaar domein, de (al dan niet gedeeltelijke) afbraak van de gebouwen, het archeologisch onderzoek zelf, de opmaak van een ontwerp voor de bouw van de academie en/of de podiumzaal, de heraanleg/openlegging van (een deel van) de Vleterbeek en de herinrichting van het openbaar domein. Dit alles wordt verspreid over vijf jaar”, legt de burgemeester uit.

Gasthof De Kring wordt in de toekomst een evenementenzaal met leskeuken en cafetaria en een huis voor de verenigingen, waarna het dienstencentrum verkocht wordt. “De aankoop en renovatie van de Kring zullen 1.250.000 euro kosten in 2020/2021. De verkoop van het dienstencentrum zal in 2021 160.000 euro in het laatje brengen.”

Hopmuseum

Ook de renovatie van de Gasthuiskapel/Rode Kruis wordt verdergezet. “Op de site stadsschaal/hopmuseum worden de cafetaria en het sanitair gerenoveerd en krijgt de gelijkvloerse verdieping van het museum een opknapbeurt. Vanaf 2021 wordt een visie ontwikkeld over de toekomst van de site. We willen brouwen in het Hopmuseum en een degustatieruimte inrichten. In de toekomst willen we alle toeristische diensten, die nu in de kelder van het stadhuis zitten, verhuizen naar de site van het Hopmuseum. Hiervoor is nu echter nog geen geld voorzien”, vult schepen Marjan Chapelle (Samen) aan.

Dorpenplan

“De rode draad in dit meerjarenplan is onze inwoners verbinden”, vertelt schepen Loes Vandromme (CD&V). “Voor elk dorp stellen we een dorpenplan op. In Reningelst wordt een verhoogde toelage (15.000 per jaar) en restauratiepremie (22.614,84 in 2020) voor vzw De Fietseling voorzien, renovatie van het chirogebouw, de opmaak van een ontwerp voor de restauratie van de bouwvallige gebouwen bij OC Rookop en visievorming rond de site oud-gemeentehuis/basisschool. In Proven staan de verkoop van het oud-gemeentehuis en de brandweerkazerne gepland, maar ook de renovatie van het socio-cultureel centrum. De inrichting van een buurtsalon in OC De Bampoele in Krombeke en de opwaardering van OC Karel De Blauwer in Roesbrugge staat ook op de agenda. In Roesbrugge wordt extra parking aangelegd bij de kerk en is er een investeringstoelage voor de schutters. Het ontwerp voor de ombouw van kapel tot OC in ’t Vogeltje wordt voorzien en in Abele wordt de speelplaats van OC d’Hoge Schole overkapt.”

Uitbreiding ring

De komende vijf jaar zal ook ingezet worden op de heraanleg van voet- en fietspaden en (landelijk) wegen, maar ook enkele dorpskernvernieuwingen zijn opgenomen. “De voorbije twaalf jaar hebben we al veel wegen gerenoveerd, maar met driehonderd kilometer gemeentewegen is het werk nooit gedaan. Een reeks straten worden dus vernieuwd, wegen opnieuw geasfalteerd, voetpaden heraangelegd en er gaat extra aandacht naar een kwaliteitsvol en duurzaam groenbeheer. Een dossier wordt opgestart voor de uitbreiding van de ring”, weet Dejaegher.