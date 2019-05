Poperinge in cijfers: 19.696 inwoners, 82 huwelijken, 44 echtscheidingen en 194 baby’s LBR

28 mei 2019

14u22 0 Poperinge De nieuwe inwoners van Poperinge werden afgelopen weekend verwelkomd. Schepen van Burgerlijke Stand Loes Vandromme (CD&V) neemt er enkele opvallende bevolkingscijfers bij.

Op 31 december 2018 woonden 19.696 mensen in Poperinge, 21 minder dan in 2017. Er werden vorig jaar 194 baby’s geboren. 222 inwoners zijn overleden, van wie ongeveer de helft in Poperinge (106) gestorven is en de andere helft in een andere gemeente (113). Drie mensen zijn in het buitenland overleden. “In vergelijking met vorig jaar zien we een stijging in het aantal geboortes (+21). Dit is op zich positief, maar het sterftecijfer is ook gestegen in vergelijking met 2017 (+19). De trend van het hoge sterftecijfer zet zich dit jaar in elk geval al door. De eerste maand van het jaar stierven er al dubbel zoveel inwoners in vergelijking met vorig jaar”, weet Vandromme.

“Als we de analyse maken naar de natuurlijke bevolkingsgroei, merken we een negatief saldo op. Er sterven meer mensen dan dat er geboren worden. Van 2003 tot 2011 kenden we een bevolkingsgroei met een uitschieter in 2005. Sinds 2012 kent Poperinge een daling”, zegt schepen Vandromme. In 2018 zijn er zeven mensen meer aangekomen in Poperinge dan er vertrokken zijn. Er verhuisden 701 naar een andere woonplaats, terwijl er 708 een stekje vonden in de stad.

Deelgemeentes

In Poperinge-centrum wonen 13.659 inwoners. “Dat is 69,3 procent van de totale bevolking. Alleen in 2014 woonden meer mensen in het centrum. Procentueel gezien hebben we nog nooit meer inwoners in onze binnenstad gehad. In vergelijking met 2017 wonen er 56 mensen meer in het centrum. Wat de deelgemeenten betreft, groeit alleen Reningelst groeiend (+5). Alle andere deelgemeentes krimpen. Watou en Proven het meest, met respectievelijk 33 en 31 inwoners minder in vergelijking met vorig jaar. In Roesbrugge-Haringe en Krombeke tellen we er voor elke deelgemeente negen minder.”

Meer vrouwen dan mannen

In 2018 stapten 82 koppels in het huwelijksbootje en werden er 44 echtscheidingen uitgesproken. 56 keer werd een engagement voor wettelijke samenwoning aangegaan en zeventien keer werd dit beëindigd. “Op ons grondgebied wonen vijf 101-jarige vrouwen en één 100-jarige man. Er zijn 9.888 vrouwen en 9.808 mannen. De bevolking wordt ook diverser: er zijn 19.117 Belgen en 579 mensen met een andere nationaliteit. We tellen 66 verschillende nationaliteiten. De top 4 is: Frankrijk (197), Roemenië (53), Polen (49) en Nederland (37).”