Poperinge herdenkt slachtoffers Tweede Wereldoorlog LBR

05 november 2019

16u30 0 Poperinge Stad Poperinge herdenkt de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met een openluchtexpo op de Grote Markt. Ook start de WO I-cel Poperinge met ‘Onze Vergeten Helden – deel 2’.

Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht in Poperinge. “Het monument op de Grote Markt vermeldt hun namen, zowel soldaten als politieke gevangenen, een weerstander, weggevoerden en burgers”, vertelt Annemie Morisse van de WO I-cel Poperinge. “Wie staat er wel en wie staat er niet op het monument? De zoektocht naar de namen leidde ons naar heel wat portretten en verhalen. De 11 november-expo brengt een aantal persoonlijke verhalen van inwoners die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd.” De portretten en verhalen werden verwerkt tot een openluchttentoonstellinbg. Die expo kan je van 9 tot en met 24 november ontdekken bij het oorlogsmonument op de Grote Markt.

Onze Vergeten Helden

Naast de openluchtexpo pakt WO I-cel Poperinge ook uit met ‘Onze Vergeten Helden – deel 2’. “Vorig jaar bracht Poperinge 71 herdenkingsplaatjes aan op de gerepatrieerde oorlogsgraven van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Zo worden de graven gevrijwaard van de vergetelheid. Dit jaar komen de burgergraven van WO II-soldaten en - weerstanders aan bod.” Dit project is een initiatief van het War Heritage Institute. “In de database van War Heritage Institute zitten negenduizend WO II-gesneuvelden. Duizend hiervan liggen begraven op militaire begraafplaatsen, duizend zijn vermist en van tweeduizend ontbreken de gegevens aangaande hun huidige begraafplaats. Vijfduizend mogelijke graven, waarvoor er op dit moment 1.500 plaatjes zijn besteld, blijven dus over.”

Verzetsstrijders

“In Groot-Poperinge zijn er nog acht burgergraven van WO II-soldaten en –weerstanders, gesneuveld tijdens de oorlog, te vinden op de gemeentelijke kerkhoven”, weet Morisse. Het betreft de graven van soldaten Roger Lesap, André Clabau en Maurice Dekervel op het Rekhof in Poperinge. Ook het graf van weerstander Oscar Huyghe is er nog bewaard. “Het verhaal van Oscar staat ook opgenomen in onze openluchtexpo. Hij was lid van het Geheim Leger. De gewapende verzetsbeweging telde in Poperinge 373 weerstanders. Op 20 juli 1944 trok Oscar samen met Jef Duponselle richting Boezinge. De missie was wapens ophalen voor de sabotagegroep. De wapens zaten verborgen in een molen in Boezinge. De twee gingen iets drinken in een café in Elverdinge omdat ze te vroeg waren. Oscar was iets te luidruchtig in zijn litanie tegen de Duitsers. Aan een tafeltje zaten mannen te kaarten en uit de groep verwittigde iemand de Feldgendarmes. Die vielen het café binnen en riepen ‘Hände hoch!’ Jef stak zijn handen omhoog en Oscar greep naar zijn wapen. De Duitsers schoten hem neer. Jef en de zwaargewonde Oscar werden afgevoerd en Oscar stierf in de bestelwagen. Jef belandde in de gevangenis van Kortrijk, maar kwam na enkele dagen vrij.”

Op het kerkhof van Watou vind je ook het graf van soldaat Henri Plancke. In Reningelst ligt soldaat Jerome Hennebel begraven, in Proven soldaat Gerard Marchand en in Roesbrugge weerstander Albert Porreye.

Peter of meter

Stad Poperinge is nog op zoek naar familieleden van deze slachtoffers. “Naar analogie met de WO I-graven kunnen inwoners van Poperinge zich ook aanmelden om peter of meter te worden van een WO II-graf. Dit jaar zijn twee WO I-graven gerestaureerd door een gespecialiseerde firma. Alle huldekruisen op de begraafplaats Watou zijn opnieuw geschilderd door onze stadstechnicus Christophe. Hier en daar was een naam verkeerd gespeld of een datum foutief weergegeven. Die correcties zijn nu doorgevoerd. Poperinge engageert zich om ook in de toekomst deze WO I- en WO II-graven te onderhouden.”