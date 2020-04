Poperinge helpt zoeken naar laptops voor leerlingen zonder thuiscomputer Laurie Bailliu

10 april 2020

16u02 1 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur ondersteunt Het Poperingse stadsbestuur ondersteunt de oproep van Poperingenaar Karel Vandenbroucke , die oude laptops of computers inzamelt. De computers zullen in samenwerking met de Poperingse scholen ter beschikking worden gesteld aan leerlingen die geen computer hebben.

Uit een rondvraag van Poperings onderwijsschepen Loes Vandromme (CD&V) blijken niet alle leerlingen in het lager onderwijs en secundair onderwijs een eigen laptop te hebben. “Meer dan tien procent blijkt niet over een computer, laptop of tablet te beschikken. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de scholen zullen opengaan na de paasvakantie. Er zal dus van op afstand worden lesgegeven of op zijn minst huiswerktaken worden doorgegeven via de computer, wat niet evident is voor de leerlingen die geen computer hebben. Eerder was er al de Vlaamse oproep, maar er zijn toch nog een aantal bedrijven die vooral lokale scholen en leerlingen willen ondersteunen. Vandaar dat we dit lokaal ook willen oppikken”, zegt Vandromme.

Poperingenaar Karel Vandenbroucke verzamelde al acht laptops. “Als stadsbestuur moeten we de actie van Karel ondersteunen, alle Poperingse leerlingen verdienen goed onderwijs. Ook in crisistijd en ongeacht de portemonnee van hun ouders. De computers zullen ingezameld worden in het Sociaal Huis. De sociale dienst bekijkt dan samen met de scholen om de computers bij de juiste leerlingen te krijgen”, vult schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen). De laptops of computers moeten in staat zijn om Windows 10 te laten draaien. De informaticadiensten van de scholen maken de computers schoon en gebruiksklaar. Wie laptops of computers wil doneren, neemt contact op met het OCMW van Poperinge op 057/33.33.00.