Poperinge helpt leerlingen uit kwetsbare gezinnen aan laptops Laurie Bailliu

18 september 2020

14u31 0 Poperinge De sociale dienst van de stad Poperinge heeft via een groepsaankoop 30 laptops aangekocht. De laptops worden aan een voordelige prijs ter beschikking gesteld aan kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Uit een rondvraag van onderwijsschepen Loes Vandromme (CD&V) blijken niet alle leerlingen in het lager onderwijs en secundair onderwijs een eigen laptop te hebben. “Meer dan tien procent blijkt niet over een computer, laptop of tablet te beschikken. Leerlingen kunnen nu wel weer naar school, maar de kans dat er tijdelijk of gedeeltelijk weer zal moeten overgeschakeld worden op afstandsonderwijs, is reëel. De vraag naar een computer voor iedere leerling blijft dus nog altijd even urgent”, zegt schepen Loes Vandromme.

De Poperingse sociale dienst kocht daarom 30 laptops aan die nu door kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen tegen een voordelige prijs kunnen worden aangekocht. “Elk kind moet met gelijke kansen en in de beste omstandigheden aan het schooljaar kunnen starten. Laptops zullen hierbij een belangrijke rol gaan spelen, wat niet evident is voor heel wat gezinnen. Het is als stadsbestuur onze plicht om hierin een helpende hand te reiken en te vermijden dat een sociale ook een digitale kloof wordt. Na het gebruikelijk financieel en sociaal onderzoek kunnen de gezinnen de laptop tegen een voordelige prijs aankopen. Op vandaag hebben we 30 laptops, als er meer nodig zijn zullen we er bijkopen. We willen niemand achterlaten”, zegt schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen).