Poperinge gaat kunstwerken op rotonde Abeelseweg aanpakken Laurie Bailliu

26 mei 2020

16u29 0 Poperinge Raadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) verwees in de digitale gemeenteraad naar haar vraag uit de gemeenteraad van februari over de aankleding van de rotondes in Poperinge.

“Op de rotonde aan de Abeelseweg zou het kunstwerk in maart aangepakt worden en daarna teruggeplaatst worden. Dat had schepen Vandromme toen gezegd. Wat is de stand van zaken?”, vroeg Lahaye-Battheu. “Daarnaast had ik ook een stand van zaken gewenst over het onderhoud en de aankleding van de rotondes in het algemeen. Zou schepen Desmyter overleg organiseren met AWV om met hen duidelijke afspraken te maken?”

“De kunstwerken staan bij de firma die ze zal bewerken. De beelden liggen er sinds vlak voor de coronacrisis. De persoon die ze zal bewerken, is opnieuw aan het werk. Normaal heeft hij drie weken werk. We hopen de kunstwerken snel terug te krijgen”, reageert schepen Loes Vandromme (CD&V).

“Het is niet duidelijk wat er moet gebeuren met die rotondes. Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor het beheer”, pikt schepen Ben Desmyter (CD&V) in. “Het voelt wrang aan. Niet zozeer voor mezelf, maar wel voor de mensen van de groendienst die zich de voorbije weken dubbel hebben geplooid. Als er iets is waar corona heeft vat op heeft, dan is het wel de groeispurten die ons openbaar groen heeft genomen. Vijftien mensen die normaal onze groendienst komen versterken, konden hen niet ondersteunen. Ze hebben de rotondes die in beheer zijn van Agentschap Wegen en Verkeer meegenomen waar het moest.”