Poperinge en Staden krijgen Vlaamse subsidies om modderoverlast tegen te gaan LBR

25 september 2019

15u48 0 Poperinge Tien erosiebestrijdingsprojecten krijgen samen 787.000 euro subsidies om modderoverlast tegen te gaan. De stad Poperinge ontvangt 39.000 euro om een gracht in de Kleine Dasdreef aan te leggen, Staden krijgt 40.000 euro.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel trekt 787.000 euro uit voor tien erosiebestrijdingsprojecten. De projecten moeten de gemeenten beschermen tegen modderoverlast. Zware onweders kunnen ervoor zorgen dat de modder van de velden tot in de straten en de huizen stromen en grachten en rioleringen dichtslibben.

Acht van de tien gesubsidieerde projecten behelzen erosiebestrijdingswerken in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. In West-Vlaanderen wordt met 39.000 euro een gracht in de Kleine Dasdreef in Poperinge aangelegd. Staden krijgt 40.000 euro voor erosiebestrijdingswerken in de Kasteelstraat en aan het kruispunt van de Kasteelstraat met de ’s Gravenstraat en Wulfwinkelstraat. De werken bevatten de aanleg van twee houthakseldammen met een grasstrook ervoor, een aangepaste perceeloprit die het water in een gracht moet leiden en een bufferbekken. Er gaat ook geld naar twee gemeenten in Vlaams-Brabant.