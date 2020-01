Poperinge en Ieper klinken op het nieuwe jaar LBR CMW

05 januari 2020

16u33 0 Poperinge Op de Grote Markt in Poperinge en in Ieper vond zondag de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. In Ieper werd de herbruikbare beker geïntroduceerd.

Poperinge

De nieuwjaarsreceptie is al enkele jaren een vaste waarde bij heel wat Poperingenaars. Er werd getrakteerd met een hapje en een drankje, in herbruikbare bekers, en voor de kleinsten is er een speelhoek voorzien. “De Grote Markt staat elk jaar goed vol met Poperingenaars om te klinken op het nieuwe jaar. Ze voorspelden ook goed weer, dus dat was dit jaar niet anders, zegt deskundige lokale economie Florentien Lahoutte. “Een nieuwjaarsreceptie is een toegankelijke manier om heel wat mensen samen te brengen om te klinken op het nieuwe jaar. Bovendien is het ook een toffe manier om de kerstperiode af te sluiten en de laatste dag van Winter in Poperinge goed in te zetten.”

De Grote Markt stond goed vol. Veel Poperingenaars zakken met dezelfde reden af naar de nieuwjaarsreceptie: “Voor de gezelligheid, om samen met familie, vrienden en buren een glaasje te drinken en te klinken op het nieuwe jaar.” Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) maakte van de gelegenheid gebruik om de Poperingenaars toe te spreken. “Elk jaar mogen we meer en meer volk verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie. Ik wens jullie allemaal een gezond en gelukkig nieuwjaar. We klinken samen op 2020.”

Ieper

Ook de wandelzone van de Grote Markt in Ieper liep zondag goed vol met inwoners die deelnamen aan de nieuwjaarsreceptie. Rond 11.30 uur hield burgemeester Emmily Talpe een korte toespraak. “Vorig jaar was het de eerste keer dat ik dit mocht doen, maar ook dit keer sta ik hier met kriebels in de buik”, aldus de burgemeester. “Het is met voldoening dat ik samen met het schepencollege terugkijk op het voorbije jaar. We hebben heel wat kunnen verwezenlijken: de terrasjes, bijsturing van de plan De Leet, de verlichting die we weer doen branden en het binnenhalen van start van Gent-Wevelgem. Maar er staat nog heel wat op stapel. We investeren 60 miljoen euro voor de komende legislatuur. We hebben daarbij geluisterd naar jullie mening, de inwoners. Jullie vragen een veilige, comfortabele en propere stad en wij gaan daar werk van maken.”

De burgemeester vraagt ook een inspanning van de bevolking. “Er staan enkele grote werken op het programma, zoals de restauratie van de Lakenhalle en de werken aan de Leet. Dat zal wat ongemakken met zich meebrengen, waarvoor we begrip vragen. Maar hou steeds in gedachte dat we het allemaal doen om onze mooie stad nog meer te doen stralen.” Op de receptie trakteerde het stadsbestuur op soep, jenever, glühwein, warme chocolademelk en pintjes. Voor het eerst gebeurde dat met herbruikbare bekers, waarvoor 1 euro waarborg moest worden betaald. De stadsreceptie bracht heel wat volk op de been.