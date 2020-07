Poperinge en Aviko gaan nieuw bufferbekken aanleggen Laurie Bailliu

Poperinge Stad Poperinge en aardappelverwerkend bedrijf Aviko gaan samen een nieuw bufferbekken aanleggen om water bruikbaar te maken voor de landbouw.

Het nieuw bufferbekken komt naast het bluswaterbekken in de Sint-Jansstraat. Landbouwers zullen er water kunnen oppompen om hun gewassen te besproeien of als drinkwater voor hun vee. Een overeenkomst met Aviko, over het ter beschikking stellen van de bekkens voor regen- en afvalwater en de vestiging van een erfdienstbaarheid van afvloeiing, werd goedgekeurd in de gemeenteraad.