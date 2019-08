Poperinge blijft inzetten op mentale gezondheid, ook zonder subsidies van Vlaanderen LBR

01 augustus 2019

15u22 1 Poperinge Poperinge houdt de eerstelijnspsycholoog met eigen middelen aan boord. Tot voor kort kreeg de stad hiervoor subsidies van Vlaanderen, maar die vallen nu weg. “We vinden de mentale gezondheid van onze inwoners erg belangrijk en dus gaan we de eerstelijnspsycholoog behouden”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen).

Al zes jaar kan het OCMW van Poperinge een eerstelijnspsycholoog te werk stellen dankzij Vlaamse subsidies. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block besliste psychologische steun te laten terugbetalen. Het project in Poperinge kreeg daarom geen subsidies meer. Een beslissing die schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) betreurt. “In het nieuwe systeem zullen alleen mensen met angsten, depressie of alcoholverslaving worden terugbetaald, mensen met andere problemen betalen de volle pot. Ook zien we dat het minder laagdrempelig is omdat je alleen kunt doorverwezen worden door een arts. Ik vrees dus dat heel wat mensen in de kou zullen blijven staan. Het project was nochtans succesvol, de afgelopen jaren werden per jaar gemiddeld 173 mensen geholpen. De meesten werden doorverwezen naar de eerstelijnspsycholoog door hun huisarts (42%), maar ook heel wat mensen vonden er hun weg via het OCMW of op eigen initiatief. De eerstelijnspsycholoog begeleidt in drie sessies mensen die het moeilijk hebben”, weet Vanderhaeghe.

Nu de Vlaamse steun wegvalt, kiest Poperinge ervoor de eerstelijnspsycholoog uit eigen zak te betalen. “Jammer genoeg merken we dat het aantal mensen dat uit het leven stapt in de Westhoek een pak hoger ligt dan in de rest van Vlaanderen. Ook in Poperinge zien we dat zelfmoord, vooral bij 20- tot 50-jarigen, een belangrijke doodsoorzaak is. Als stad zijn we ervan overtuigd dat er nood is aan iemand die mensen op korte termijn kan helpen, ook al vraagt dit een behoorlijke inspanning voor een kleine stad als Poperinge.”