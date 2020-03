Poperinge belt alle 80-plusser om hulp aan te bieden Laurie Bailliu

31 maart 2020

14u09 0 Poperinge De welzijnsdiensten van de stad Poperinge belt met hulp van vrijwilligers al haar 80-plussers. Meer dan 1100 inwoners worden opgebeld om te vragen of er hulp nodig is, maar evengoed voor een kleine babbel. Jongere inwoners met zorg en hulpverleningsvragen kunnen terecht op een hulplijn.

Heel veel informatie over het coronavirus en de acties die errond worden opgezet worden via sociale media verspreid. “Hierdoor raakt heel wat informatie niet tot bij oudere personen, een kwetsbare groep van wie het sociale contact heel vaak is weggevallen. Daarom zullen medewerkers en vrijwilligers van Nestor Poperinge, LDC De bres en de diens seniorenzorg de komende dagen meer dan 1100 80-plussers uit Poperinge opbellen om na te gaan wat hun noden en bezorgdheden zijn”, zegt welzijnsschepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). Ook hij zal meebellen.

“Eerst en vooral willen we nagaan of er bepaalde noden zijn en of we daarbij kunnen helpen. Daarvoor stellen we een zestal vragen. Is er zorg? Lukt het nog om boodschappen te doen of te koken? Daarnaast slaan we ook gewoon een babbeltje. We moeten er echt alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen die fysiek geïsoleerd zijn, niet ook sociaal geïsoleerd raken en vereenzamen. Het hoeft ook niet bij dat ene telefoontje te blijven, mensen die dat wensen kunnen opnieuw worden opgebeld.”

Poperinge helpt en luistert

De welzijnsdiensten van de stad Poperinge staan ook klaar voor haar jongere bewoners die vragen hebben. Vanaf 1 april start de stad met de hulplijn “Poperinge helpt en luistert” die bereikbaar is via het nummer 057/34.65.00. Inwoners kunnen er terecht voor praktische zaken, maar ook voor emotionele ondersteuning. “Heb je het moeilijk met het sociale isolement? Ben je bezorgd over mensen in jouw omgeving? Heb je nood aan een luisterend oor? De medewerkers van de hulplijn staan klaar om te luisteren en te helpen, 7 dagen op 7, telkens van 8 tot 20 u. De eerstelijnspsychologe van Poperinge ondersteunt het team, en is ook beschikbaar om in gesprek te gaan met mensen met ernstigere psychische noden”, zegt schepen Vanderhaeghe.