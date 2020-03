Pop.pas reikt 200ste wekelijkse prijs uit Laurie Bailliu

03 maart 2020

15u57 0 Poperinge In Poperinge werd zopas het 200ste Pop.kado uitgereikt. De Pop.pas, een unieke stadspas, werd in april 2016 gelanceerd door het stadsbestuur en vzw Centrummanagement. Wie de pas gebruikt in een deelnemende winkel maakt elke week kans op 250 euro aan Pop.kado’s.

“Op vrijdag 22 april 2016 werd de Pop.pas officieel gelanceerd en verspreid in Poperinge. Doel van deze stadspas is om de lokale economie en handel in Poperinge te versterken. Gebruikers van de Pop.pas kunnen per dag, per winkel één Pop.punt verdienen. Elke zondagnacht om middernacht is er een loterij en de persoon met het winnende Pop.punt, ontvangt een Pop.kado van 250 euro”, vertelt Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie.

“De 200ste Pop.kado werd afgelopen week uitgereikt. Speciaal voor deze gebeurtenis werden twee winnaars getrokken. Zo won Greta Ledoux dankzij een scan met haar Pop.pas bij Eric Hairteam. Vera Bourrée scande haar Pop.pas bij De Fruithoek en werd zo de tweede winnaar van deze feestweek.” Wil je zelf graag eens kans maken op de wekelijkse Pop.kado van 250 euro? Scan dan zeker je Pop.pas bij de deelnemende handelaars. Meer info op www.shopinpops.be.