Pop.kado’s vanaf 1 september opnieuw aan gewone waarde verkocht Laurie Bailliu

01 september 2020

16u57 0 Poperinge Begin juli werden 8.445 Pop.kado’s van 20 euro verdeeld onder de Poperingse gezinnen. Daarvan waren er op 17 augustus al 3.963 volledig gebruikt bij de deelnemende Poperingse handelaars. Gezinnen konden ook extra Pop.Kado’s van 100 euro aankopen, die dan 120 euro waard waren. In de gemeenteraad van afgelopen maandag werd beslist dat vanaf 1 september Pop.kado’s opnieuw met hun gewone waarde worden verkocht.

“We werden verrast door het succes. De 20% waardeverhoging zorgde voor een boost van het aantal verkochte Pop.kado’s. De actuele verkoopcijfers op 17 augustus waren via de webshop 40.000 euro. en via de verkooppunten Toerisme & Bibliotheek 190.000 euro. Op deze bedragen geeft de stad dus 20% extra waarde, namelijk 46.000 euro, samen dus goed voor in totaal 276.000 euro. Dit is overigens slechts een tussenstand”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Het relanceplan bewijst dus nu al zijn deugdelijkheid. 230.000 euro private middelen verhoogd met (voorlopige stand van zaken) 46.000 euro stadsmiddelen tot nu toe worden via de Pop.kado rechtstreeks in de lokale economie van Poperinge geïnjecteerd. De bedeling van een Pop.kado voor elk gezin vertegenwoordigt een uitgave van 175.000 euro. Samen betekent dit meer dan 450.000 euro, waarvan de stad afgerond en op basis van een voorlopige tussenstand 220.000 euro voor haar rekening neemt. We moeten de financiële gezondheid van de stad ook blijven bewaken. We moeten grenzen stellen en dat zal altijd voor discussie zorgen. Wie het wilde, heeft daar ruimschoots de tijd voor gekregen.” De Pop.kado’s blijven een jaar geldig, maar de regel van extra koopkracht van 20% is niet langer geldig tot 31 december.

We begrijpen dat er moet ingegrepen worden wanneer het bedrag zo sterk de raming overschrijdt, maar het stopzetten van deze actie de dag na de beslissing door de gemeenteraad is wel zeer kort op de bal spelen Bram Meeuw, Open VLD-fractieleider

Inschattingsfout

Open VLD-fractieleider Bram Meeuw betreurt dat de beslissing niet eerder werd gecommuniceerd. “Net zoals alle burgers dachten ook wij dat deze actie zou duren tot 31 december. De meerderheid heeft hier een serieuze en onaanvaardbare inschattingsfout gemaakt. Het geraamde bedrag van 18.000 euro voor deze actie over 6 maanden was al opgelopen tot 80.000 euro in de eerste 2 maanden. We zijn tevreden dat dit bedrag rechtstreeks in de lokale economie wordt gepompt en we begrijpen dat er moet ingegrepen worden wanneer het bedrag zo sterk de raming overschrijdt, maar het stopzetten van deze actie de dag na de beslissing door de gemeenteraad is wel zeer kort op de bal spelen. De Open VLD-fractie heeft deze stopzetting dan ook niet goedgekeurd. Het stoot veel mensen en handelaars tegen de borst dat de burgemeester hier kiest om er niet op voorhand over te communiceren. De gemeenteraad kreeg gisteravond te horen dat deze keuze gemaakt werd om ‘wachtrijen te voorkomen’. Een duidelijke communicatie naar de burger en naar de Poperingse handelszaken toe over de stopzetting van deze actie was hier nochtans wel aan de orde geweest.”