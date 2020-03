Politie verscherpt controles op cafés: “Sluiting geldt ook voor de achterdeur” Laurie Bailliu

13u33 0 Poperinge De politie van de zone Arro Ieper voert controles uit op de verplichte sluiting van horecazaken en andere bedrijven tijdens deze coronacrisis. Donderdag werden opnieuw een aantal cafés gesloten die klanten toelieten. “De term ‘sluiting’ geldt ook voor de achterdeur. De controles worden verscherpt”, zegt communicatiedeskundige Glenn Verdru.

“Onze ploegen worden maximaal ingezet om controles uit te voeren, maar sociale controle is er ook. Mensen melden zaken die niet volgens de maatregelen lopen. Cafés die klanten toelaten of winkels die toch open zijn”, zegt communicatiedeskundige Glenn Verdru. “In de afgelopen 24 uur hebben we 30 meldingen binnen gekregen. Dat gaat over buurtbewoners die melding maken van een café die toch open is of een van onze ploegen die zegt dat er beweging is een bedrijf dat zou moeten gesloten zijn. Donderdag werden weer twee cafés gesloten. De controles zullen verscherpt worden bij herhaaldelijke overtredingen.”

“Momenteel worden onze ploegen maximaal ingezet. Als er bijvoorbeeld grenscontroles zullen nodig zijn, zal de inzet van onze ploegen uiteraard veranderen. We evalueren dagelijks.” Politie Arro Ieper pakt elke vrijdag uit met politiepoëzie. Deze week trakteert communicatiedeskundige Glenn Verdru op een stukje poëzie over het coronavirus.