PMD-zak wordt duurder LBR

06 januari 2020

16u58 0 Poperinge Het nieuwe jaar brengt veranderingen mee op het recyclagepark.

Harde plastics zijn betalend geworden. Asbest afval wordt dan weer, tijdelijk, goedkoper. De jaarlijkse gratis hoeveelheid per gezin stijgt om de verwijdering van asbest te stimuleren binnen het asbestafbouwbeleid in Vlaanderen en in afwachting van een gesubsidieerde ophaling georganiseerd door IVVO vanaf 2021. De prijs van een PMD-zak stijgt dan weer van 0,125 eurocent naar 0,15 eurocent. Dat betekent dus 3 euro voor een rol in plaats van 2,50 euro. Het voorschotbedrag voor betalingsuitnodigingen voor de gft-ophaling verhoogt ook. In het online klantenportaal kun je de kostprijs voor zowel ophalingen als het recyclagepark raadplegen.