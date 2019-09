Plukfeesten en bierproeverij op Open Monumentendag LBR

04 september 2019

16u52 0 Poperinge Samen met verschillende partners uit de Westhoek organiseert de Onroerende Erfgoeddienst van CO7 op zondag 8 september enkele activiteiten op Open Monumentendag. Ook in Poperinge en Vleteren valt er heel wat te beleven.

Tijdens een wandeling in kasteeldomein De Lovie duik je in de wereld van de landschapskunst. Hoe keek men tijdens de aanleg van het domein naar het landschap? Je komt het in De Lovie allemaal te weten. In Poperinge kun je ook drie restauratieprojecten ontdekken. De hopast op ’t Neerhof werd recent tot werkbare toestand gerestaureerd. Tijdens een rondleiding zie je de typische kenmerken, zoals de houten eestvloeren. Inschrijven is verplicht. Een deel van het Douviehuis in Watou staat nog in de stellingen. De eigenaar vertelt je welke bestemming het in de toekomst zal krijgen, ook hiervoor is inschrijven verplicht. In de Kinderbrouwerij van Reningelst zie je hoe de restauratie van de mouterijtoren in zijn werk gaat en bezoek je de gerestaureerde brouwerijdelen.

Plukfeesten

Restauratiearchitect Dries Vanhove en Kristof Papin hebben jarenlang onderzoek gedaan naar de bouwgeschiedenis van de Sint-Bertinuskerk van Poperinge. Een boek en een tentoonstelling is het resultaat hiervan. Tijdens de rondleidingen breng je een bezoek aan de toren. Inschrijven is verplicht. Bij het Hopmuseum in Poperinge zijn er Plukfeesten. Er zijn demonstraties op de binnenkoer. Een museumbezoek is betalend.

Tijdens Open Monumentendag zetten ook de Struise Brouwers hun deuren open. Samen met een gids duik je in het verleden van het gebouw, dat ooit een zedige meisjesschool was en je krijgt meer uitleg over hun ambachtelijke brouwerij. Het pand verlaten doe je na het proeven van het heerlijke gerstenat of een koffietje uit de eigen koffiebranderij. Rondleidingen starten om 14 en 16 uur. Vooraf inschrijven is verplicht via cultuur@vleteren.be of op 057/40.09.01.

De regionale folder is verkrijgbaar bij de bibliotheken, de toeristische kantoren en de cultuurdiensten van Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. Digitaal bekijken kan op www.co7.be/brochure-open-monumentendag-2019.