Plexischermen moeten kassiersters beschermen in AD Delhaize Poperinge Laurie Bailliu

18 maart 2020

16u46 0 Poperinge Veiligheid primeert in AD Delhaize Poperinge voor zowel de medewerkers als de klanten. Aan elke kasse werden plexischermen gemonteerd om de veiligheid van de kassiersters te verhogen.

Dit gebeurde om de veiligheid van de kassiersters te verhogen. “Na de zorgsector zitten wij toch ook in de ‘frontlinie’. Vanaf heden zijn alle niet-voedinggerelateerde winkels gesloten, mits enkele uitzonderingen. Wij moeten uiteraard open blijven om iedereen van levensmiddelen te voorzien”, vertelt Jurgen Masselus, zaakvoerder AD Delhaize Poperinge.

“In de winkel zelf kan men een zekere afstand respecteren, aan het kassameubel was dit minder evident omdat men tijdens het betalen toch vrij dicht komt. Door de plexischermen kunnen we onze medewerkers en klanten toch beter beschermen. Bij deze nogmaals een oproep om zoveel mogelijk elektronisch te betalen en cash te vermijden. We overwegen om nog slechts aan een beperkt aantal kassa’s cash te aanvaarden.”

Vloerstickers

“In de winkel wordt momenteel gewerkt met een 60-tal medewerkers, waaronder studenten en flexijobs. Dit is ongeveer 25% meer dan anders. We doen beroep op studenten, de scholen zijn toch dicht, en flexijobs om onze rekken ‘min of meer’ tijdig bij te vullen in deze hectische periode”, legt Jurgen uit. Zowel de werknemers als klanten moeten zich voorlopig aan enkele maatregelen houden om het winkelen voor iedereen aangenaam te houden. “Als voedingsbedrijf moeten we in ‘normale’ omstandigheden al de HACCP-normen volgen, dit blijft uiteraard. Daarnaast volgen we de voorschriften zoals het regelmatig wassen van de handen, ontsmetten.. en afstand houden. In de eetzaal vragen we onze medewerkers om een plaats tussen te laten en geschrankt tegenover elkaar te zitten. Aan de klanten vragen we om voldoende afstand te bewaren en om je boodschappen alleen te komen doen. Daarnaast is het ook zo dat we dus zoveel mogelijk elektronische betalingen willen doorvoeren. We vragen om enkel de producten aan te raken die je zal kopen en gebruik waar nodig de tangen, bijvoorbeeld bij de koffiekoeken. Tussen 8 uur en 9 uur ’s morgens geven we voorrang aan de 65-plussers om hun boodschappen te doen”, zegt Jurgen.

Het is ook verplicht een winkelkar te gebruiken om je boodschappen te doen, dan hou je zeker afstand Zaakvoerder Jurgen Masselus

“Het is ook verplicht een winkelkar te gebruiken om je boodschappen te doen, dan hou je zeker afstand. Alle winkelmandjes werden weggenomen en er zijn nog 150 winkelkarren beschikbaar. Wettelijk mogen wij, volgens onze winkeloppervlakte, 225 klanten toelaten. Maar we hanteren nu een maximum van 150 mensen, dat betekent 1 per 15 m², in de plaats van 1 per 10 m² wat de wettelijke norm is. Indien alle karren in gebruik zijn, dienen de klanten buiten te wachten op een vrije kar.” Eerstdaags worden ook nog vloerstickers aangebracht om de afstanden beter te bewaren bij de kassa’s en bij de broodsnijmachines.

