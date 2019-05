Pleeggezinnen voor kittens gezocht: “Dierenasiel is niet de goede plek voor hen” LBR

29 mei 2019

17u06 0 Poperinge Dierenasiel Poezewoef is op zoek naar pleeggezinnen voor zowel hele kleine poesjes die met de papfles moeten gevoed worden als voor kittens die al zelfstandig kunnen eten.

Het dierenasiel Poezewoef langs de Ouderdomseweg in Poperinge is op zoek naar pleeggezinnen voor kittens. “Gezinnen die tijd en goesting hebben om een kitten groot te brengen tot aan 12 weken mogen zich aanmelden”, zegt Joceline Mahieu van Poezewoef. “Het is de bedoeling dat de diertjes nadien tam zijn zodat ze sneller geadopteerd worden. Als we de kittens in het dierenasiel zouden grootbrengen, worden het schuwe dieren, want hier zien of horen ze niets en is er geen huiselijke sfeer. We moeten ze ook weghouden van zieke dieren die hier toekomen.”

Het dierenasiel bezorgt al het materiaal. “Papflessen, kattenbak, kattenbakvulling, voederbak, voedsel, alles. Ook de twee bezoeken aan de dierenarts worden door ons betaald. De kittens gaan na acht weken naar de dierenarts om zich te laten chippen en castreren of steriliseren. Na twaalf weken gaan ze opnieuw langs voor een herhalingsvaccin. Na de twaalf weken bij het pleeggezin worden de katten via Poezewoef ter adoptie gezet”, vertelt Joceline. “Pleeggezinnen mogen het katje ook houden, maar moeten dan wel de 100 euro adoptiegeld betalen.” Heb je interesse? Neem contact op via info@dierenasielpoezewoef.be.

Kater Garfield zoekt ondertussen nog een vaste stek om te verblijven. “Hij heeft een zacht karakter en is een grote kinderviend. Garfield zoekt een thuis waar hij zowel binnen als buiten mag. Garfield is gechipt, gevaccineerd en gecastreerd. Hij is 3 jaar oud.”