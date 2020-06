Plannen voor de Vroonhofsite liggen nog tot zaterdag ter inzage in het Poperingse stadhuis Laurie Bailliu

25 juni 2020

15u39 0 Poperinge In de gotische zaal van het Poperingse stadhuis loopt tot en met zaterdag een kleine expo met alle plannen, tekeningen en teksten voor de Vroonhofsite.

Afgelopen maandag werd het masterplan van de Vroonhofsite voorgesteld. “De Vroonhofsite moet in de toekomst het nieuwe kloppend hart van de stad worden. Een cultuurhuis voor Poperinge met kunst, muziek en opvang”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V). De stad wil via een tweede inspraakronde het publiek informeren over het voorstel en eventueel aanpassingen aanbrengen. In de gotische zaal van het stadhuis loopt op donderdag 25 juni (14-20 uur), vrijdag 26 juni (9-12 uur en 14-18 uur) en zaterdag 27 juni (9 tot 12 uur) een expo met alle plannen uit het voorstel. “Het studiebureau en het stadsbestuur zullen alle opmerkingen beoordelen en eventueel nog aanpassingen aan het plan doorvoeren. Eind augustus zouden we het definitieve plan graag goedkeuren”, zegt Vandromme.

Donderdagnamiddag kwamen al enkele kijklustige buurtbewoners langs om de plannen onder de loep te nemen. “De reacties zijn positief, maar er zijn natuurlijk ook mensen die met vragen zitten en die graag wat uitleg willen. Dat is begrijpelijk”, zegt beleidscoördinator Bart Wemaere.

De livesessie waarin het masterplan werd voorgesteld kan herbekeken worden op de stedelijke website. Reacties of vragen zijn mogelijk tot 30 juni op www.poperinge.be/vroonhofsite.