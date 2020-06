Pianist en componist Jef Neve komt naar Poperinge Laurie Bailliu

23 juni 2020

17u39 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur en Talbot House organiseren deze zomer twee concerten van pianist en componist Jef Neve in Poperinge.

“Muziekliefhebbers kunnen in het weekend van 8 en 9 augustus in Poperinge genieten van muziek. Pianist en componist Jef Neve, sopraan Hanne Roos en het strijkkwintet brengen postklassieke muziek, maar ook muziek van Jef Neve en enkele prachtige songs staan op het programma”, zegt de stad Poperinge.

Neve strijkt op zaterdag 8 augustus om 10.30 uur neer in de tuin van het Talbot House in Poperinge. “De ideale locatie voor een aperitiefconcert. De prijs voor het concert bedraagt 36 euro, een hapje en een drankje inbegrepen. Op 9 augustus verhuist het gezelschap naar een geheime locatie in Poperinge. Muziekliefhebbers kunnen er om 6 uur bij het opkomen van de zon genieten van een ochtendglorenconcert. De prijs bedraagt 49 euro, ontbijt inbegrepen. Het ontbijt kun je meenemen of in de tuin van het Talbot House eten. De locatie is op wandelafstand van het Talbot House.” Wie ingeschreven is, ontvangt enkele dagen op voorhand de locatie.”

Tickets zijn beschikbaar vanaf 26 juni om 10 uur op de webshop van de stad Poperinge.