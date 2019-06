Peukenraapactie op Sinksenfeesten: 3.000 verzamelde peuken in 2 uur tijd LBR

10 juni 2019

13u22 1 Poperinge Met de campagne ‘peuk in de pocket’ gaat de stad de strijd aan tegen peuken op de grond. Op de Sinksenfeesten werden zondag peuken-etuis uitgedeeld en werd er gedurende 2 uur een peukenraapactie georganiseerd. “Een 30-tal vrijwilligers raapten 3.000 peuken op in twee uur tijd”, zegt schepen Ruth Vandenberghe.

Op de verlaagde Leieboorden werd om 16 uur gestart met de grote peukenraapactie. In twee uur tijd werden 3.000 peuken opgeraapt”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Een 15-tal vrijwilligers schreven zich op voorhand in om te helpen, maar uiteindelijk was er een groep van een 30-tal mensen op pad. Er werden gratis peuken-etuis uitgedeeld, omdat we de mensen echt willen sensibiliseren.”

Vanaf september gaat de harde aanpak van start met GAS-boetes van 55 euro. “Tegen rokers ben ik niet, maar het gedrag van bepaalde moet anders. 3.000 peuken in twee uur tijd, dat is echt wel veel. Van rokers heb ik vernomen dat ze de peuken-etuis een goed idee vinden. Het etui is brandveilig en hittebestendig. Volgens rokers kunnen ze er een tiental peuken in kwijt.”

In een afvalcontainer of bij het restafval kan je het etui ledigen en daarna weer hergebruiken. “ Rond 86 rioolputjes werd er al een logo met de boodschap ‘Hier begint de zee. Niets ingooien aub’ aangebracht. Van horecabazen heb ik ook vernomen dat ze een voorstander zijn van de peuken-etuis en dat ze ermee aan de slag zullen gaan. Naast de peuken-etuis zullen we ook inzetten op dertig extra asbaktegels. Er worden ook dertig wandasbakken voorzien.”