Pascal Lapanne (Open vld) keert niet terug naar Poperingse gemeenteraad Laurie Bailliu

31 mei 2020

11u15 0 Poperinge Pascal Lapanne (Op en vld) zal zijn mandaat van raadslid niet meer hernemen. Hij onderging in januari een medische ingreep waarvoor hij moet revalideren. In de gemeenteraad werd hij tijdelijk vervangen door Sophie Gruwez, maar Pascal neemt nu definitief ontslag.

“Eerder gaf Pascal reeds aan zich te laten vervangen. In de raad van april werd zijn opvolgster, Sophie Gruwez, aangesteld. De vervanging en de opvolging kaderen in de medische toestand van Pascal. Op vlak van gezondheid is 2020 ook voor Pascal niet echt een ‘gewoon jaar’ geweest tot hiertoe. Hij stelt zelf dat zijn revalidatie, na operatieve ingrepen, ten einde loopt. Maar dat ze hem niet het nodige comfort geeft om zijn taak va raadslid verder uit te voeren. Pascal blijft last hebben van onvoldoende motoriek wat hem beperkt in het uitvoeren van zijn mandaat”, zegt raadslid Johan Lefever, in naam van Pascal Lapanne en Open Vld.

Met de verkiezingen van 2012 was Pascal voor het eerst kandidaat voor Open Vld. “Zowel toen, als recent in 2018, werd hij vlot verkozen. Pascal zetelt dan ook als rechtstreeks verkozen raadslid voor Open VLD. Vanaf het begin was het zijn opzet om zich maximaal in te zetten voor alle mensen, vooral voor zij met een beperking. Samen hebben we het steeds over ‘andersvalide’ mensen waarvoor hij meer dan eens tussenkwam tijdens de zittingen van de raad. Het is ook zijn wens dat onze fractie daar blijvend aandacht voor heeft en het steeds op de voorgrond blijft plaatsen, iets wat we uiteraard zullen doen. Pascal realiseerde meer parkeerplaatsen voor ‘andersvaliden’ en hield hij een stevig pleidooi voor het verhogen van de mantelzorgpremie”, vertelt Johan Lefever.

“Zelf getuigt Pascal steeds weer van een groot optimisme, humor, en een enorm doorzettingsvermogen, ook nu, hoewel het te moeilijk wordt gezien zijn beperkte motoriek. Hij was maar weinig afwezig op onze vergaderingen, fracties en raadzittingen. Alleen als het hem echt niet lukte, excuseerde hij zich. Pascal is zichtbaar in ons stadsbeeld. Ook als raadslid is hij op vele plechtigheden aanwezig, hoewel dit vaak, gezien zijn beperkte motoriek, niet altijd evident is. Hij is een volksmens, een genieter ook. Vandaar ook dat hij regelmatig tussenkomt in de raad met actuele vragen. Het zijn vaak verzuchtingen van mensen die hem spontaan aanspreken en hem hun ergernis meegeven. Op onze fractievergaderingen had hij steeds ‘nieuws’ en doet hij tal van voorstellen om tussen te komen”, aldus Lefever.

Bewonderenswaardig

“Voor ons is het bewonderenswaardig hoe hij, niet gevrijwaard van ongemakken, zich steeds weer present toonde hoe moeilijk het ook is en hoe hij zich steeds weer aanpast. De manier waarop hij deelneemt aan de vergaderingen dwingt groot respect af bij ieder van ons. Steeds weer is hij goed geïnformeerd over de diverse dossiers, ventileert zijn mening en doet voorstellen. Dit resulteert in goed voorbereide, pertinente tussenkomsten, die hij op zijn eigen manier vlot brengt in onze raad. De stijl waarmee hij tussenkomt dwingt respect af bij iedereen in de raad. In alle rust, vriendelijk en beleefd, maakt hij zijn punt en verwacht ook een degelijk antwoord. Komt het antwoord niet direct, hij blijft argumenteren tot hij zelf tevreden is. Die antwoorden koppelt hij dan terug naar die mensen waarvoor hij het opneemt en die hij vertegenwoordigt.”

De Open Vld-fractie heeft begrip voor Pascal zijn beslissing. “Hoe moeilijk ook voor ons, we hebben begrip voor Pascals moedige beslissing. Reeds eerder gaf hij aan of het niet beter zou zijn om zich te laten vervangen. Steeds weer konden we hem overtuigen zich geen zorgen te maken omwille van zijn (tijdelijke) afwezigheid. We hielden alles voor hem bij en stonden in nauwe communicatie met hem. Nu echter lijkt één en ander echt te zwaar te worden voor Pascal. Alle aandacht moet nu in de eerste plaats naar zichzelf gaan. We begrijpen dat hij nu alle energie nodig heeft voor zijn verdere revalidatie. We respecteren zijn beslissing om niet direct meer actief raadslid te zijn. Het kan inderdaad ‘te zwaar’ worden… Toch weten we dat we blijvend zullen mogen rekenen op zijn inzet, zijn advies, zijn aanwezigheid op vergaderingen”, zegt Johan Lefever. “Met Pascal verliest onze Open VLD-fractie een gedreven raadslid, een warmhartige mens, een echte liberaal ook, die heel wat mensen rond zich verzamelt die sinds een lange traditie een blauw hart hebben.”