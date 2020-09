Pas ereburger en nu op bezoek bij koning: “Filip bedankte George oprecht voor zijn inzet voor Talbot House” Laurie Bailliu

02 september 2020

18u32 13 Poperinge Oorlogsveteraan George Sutherland (98) uit Poperinge mocht woensdag op audiëntie in het koninklijk paleis. Samen met manager Simon Louagie van het Talbot House ontmoette hij er koning Filip. Oorlogsveteraan George Sutherland (98) uit Poperinge mocht woensdag op audiëntie in het koninklijk paleis. Samen met manager Simon Louagie van het Talbot House ontmoette hij er koning Filip. Afgelopen mei deed George Sutherland zijn #WalkwithGeorge om het Poperingse Talbot House te redden van de ondergang . “Koning Filip heeft George expliciet en oprecht bedankt”, zegt Louagie.

George Sutherland werd geboren in Poperinge op 21 december 1921 en groeide op nabij Lijssenthoek, waar zijn Schotse vader hospitaalsoldaat en later tuinier was. Na de Tweede Wereldoorlog trad hij in de voetsporen van zijn vader en ging als tuinier aan de slag op Lijssenthoek Military Cemetery. Afgelopen mei deed George Sutherland zijn #WalkwithGeorge als steun voor het Poperingse Talbot House, dat zwaar te lijden had onder de coronacrisis. De Poperingse Schot wandelde van zijn oude werkplaats Lijssenthoek Military Cemetery naar het Talbot House. Zo zamelde hij geld in om het voortbestaan van de ‘Every Man’s Club’ te verzekeren. Via een crowfundingsactie werd ondertussen al meer dan 130.000 euro ingezameld.

Tijdens de Poperingse gemeenteraad van afgelopen maandag werd besloten dat de oorlogsveteraan zal aangesteld worden als ereburger van Poperinge en woensdag mocht hij op audiëntie in het koninklijk paleis. Koning Filip ontving de zes laureaten van de #HoopDoetLeven challenge. Die challenge zocht coronahelden die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de samenleving tijdens de coronacrisis. Simon Louagie droeg zijn coronaheld George Sutherland voor. “We vonden dat zijn levensverhaal en zijn inzet voor Talbot House uniek is en dat dit ook eens gezegd mocht worden door iemand anders dan de Britten zelf. In één week ereburger van Poperinge worden en bij de koning op bezoek mogen, dat kan wel tellen”, knipoogt Louagie.

“Uit honderd inzendingen werden we geselecteerd om op audiëntie te gaan bij koning Filip. Ons gesprek is goed verlopen. Het gesprek heeft maar vijf minuten geduurd, maar we konden de koning vertellen over het Talbot House en wat we doen. Ik vertelde hem ook dat het Talbot House alleen in 1940 en 1944 de deuren heeft gesloten, dus zo snel gooien we de handdoek niet in de ring. We hebben hem uitgenodigd om eens bij ons op bezoek te komen. De Britse koninklijke familie, koning Boudewijn en koning Albert zijn al bij ons langs geweest. Volgens de secretaris-generaal van de koning zou een bezoek aan het Talbot House mogelijk moeten zijn, dus daar kijken we alvast naar uit. De secretaris’ moeder is trouwens van Poperinge”, weet Simon. “We werden heel goed ontvangen op een prachtige locatie en het is natuurlijk een eer om bij de koning op audiëntie te mogen. De koning heeft George expliciet en oprecht bedankt voor zijn inzet voor het Talbot House.”

Voor oorlogsveteraan George werd het een prachtige dag. “Een heel interessante dag en een grote eer”, glimlacht George. “Een leuke dag voor hem. Hij is blij dat hij opnieuw onder de mensen mocht komen. Door de coronacrisis is dat niet zo eenvoudig geweest”, vult Simon aan.

In maart, tijdens de verplichte sluiting, zag het ernaar uit dat we in september failliet zouden zijn. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en op tijd aan de alarmbel getrokken Simon Louagie

Het bezoek aan de koning heeft Simon ook een boost gegeven. “Op 1 december 2019 begon ik als manager in het Talbot House. Mijn grote uitdaging zou de nieuwe tentoonstelling worden, die we dit jaar op poten gezet hebben. Tenminste, dat dacht ik. Maar toen kwam de coronacrisis. In maart, tijdens de verplichte sluiting, zag het ernaar uit dat we in september failliet zouden zijn. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en op tijd aan de alarmbel getrokken. En kijk waar we nu staan. Dit is goed voor ons moraal.”