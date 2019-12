Overleden Cindy inspireert om het leven te vieren LBR

26 december 2019

16u01 1 Poperinge De eindejaarsperiode inspireert mensen om gemaakte plannen die zijn blijven liggen te realiseren. Familie en vrienden maakten samen, met de ondertussen overleden, Cindy Pattyn plannen die het leven willen laten vieren. “Het eerste van die plannen was een voorstelling aangeboden door Radio Sanseveria voor de kleuters van de Freinetschool in Poperinge waar Cindy heeft gewerkt.”

“In augustus overleed Cindy Pattyn. Met familie en vrienden zijn er, samen met haar, heel wat plannen gemaakt rond zaken die haar nauw aan het hart lagen”, zegt Geert Gombeir, schoonbroer van Cindy. “Die zaken waren vaak nauw verbonden met de natuur en/of kinderen. Ondertussen zijn die groep mensen gestart met het verder uitwerken van die plannen. Zo is er een concreet plan om een bos in haar naam aan te planten, is er een idee om een boek te maken en zijn er schetsen rond een belevingsfestival in een bos. Ze was al van bij de opstart als kleuterleidster bij de Freinetschool betrokken wat inspiratie gaf om in december een voorstelling te organiseren voor de kleuters van de school.”

Cindy haar zus Sophie is ook lid van de vzw Radio Sanseveria waarmee er gewerkt wordt rond cultuur en voor ondersteuning van organisaties. Met die vzw zorgen ze voor wat onderbouw en een stuk financiering voor een aantal van de plannen die ze willen uitwerken. “Sofie nam het initiatief om een poppenkast te vragen. Floopi & Flippa speelden hun voorstelling ‘De Muziekdoos’. Een heel mooie voorstelling en symbolisch ook sterk. Cindy speelde zelf graag poppenkast met Leen, één van haar collega’s. Beide zussen hebben dit initiatief uitgewerkt en trokken ermee naar Cindy ‘haar’ school.”