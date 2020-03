Oudste inwoonster van Poperinge viert 103de alleen door coronavirus, familie doet oproep: “Stuur oma Jeanneke zo veel mogelijk kaartjes” Laurie Bailliu

25 maart 2020

13u47 2 Poperinge ‘Oma Jeanneke’ viert op 28 maart voor de 103de keer haar verjaardag. Door het coronavirus moet ze de dag jammer genoeg zonder haar geliefden doorbrengen. Daarom doet haar familie een oproep. “Overlaad haar met zo veel mogelijk kaartjes”, vraagt kleindochter Nathalie Dewachter (50). “Het personeel van Huize Proventier zal die aan haar voorlezen.”

In Huize Proventier wordt op 28 maart feest gevierd, want bewoner Jeanne Derycke wordt dan 103 jaar. “Zo oud worden, dat is niet iedereen gegeven”, vertelt haar kleindochter Nathalie Dewachter. “Het is dan ook heel jammer dat we haar bijzondere verjaardag niet kunnen samen vieren. Oma is nog een heel preuse madam hoor. Haar gezondheid is ook goed. Als je binnenkomt, kijkt ze naar je kleren, haar, nagels… Ze is altijd bij de pinken. Ze drinkt graag een glaasje champagne en ze is dol op bloemen.”

Kapsalon

Jeanne is geboren en getogen in Poperinge. “Ze was getrouwd met Georges Clabau en hij was kapper. Ze heeft opa altijd geholpen in het kapsalon. Opa is 41 jaar geleden gestorven, op z’n 63ste. Oma is dus al heel lang weduwe. Samen kregen ze drie dochters: Josiane, Sonia en Rita. Het kappersbloed zit in de familie, want de dochters werden ook kapster. Ook mijn neef en ik kozen voor het mooie beroep. Oma heeft ondertussen al 5 kleinkinderen, 10 achterkleinkinderen en 3 achterachterkleinkinderen. Bij Sonia en Rita was er al een viergeslacht. Toen mijn dochter Kelly een meisje op de wereld zette, was er zelfs een vijfgeslacht in de familie.”

Verjaardagskaarten

Bijna vijf jaar geleden verhuisde Jeanne naar Huize Proventier. “Vorig jaar vierde ze haar verjaardag nog in het bijzijn van haar familie, haar talrijke nakomelingen, burgemeester Christof Dejaegher, schepen Bryan Vanderhaeghe, de medewerkers van afdeling Regenboog en directeur Dries Crombez. Dit jaar wordt het een heel apart feest, met minder genodigden, maar daarom niet minder intens en gemeend. Dat verdient de oudste bewoner van Poperinge wel”, vertelt Filip D’Hooghe, projectcoördinator Huize Proventier. “Het is heel jammer dat we haar verjaardag niet kunnen samen vieren, maar er is niets aan te doen. Het leek ons leuk om haar te overladen met kaartjes. In het kapsalon heb ik al heel wat kaartjes gekregen voor oma”, zegt Nathalie.

Videocontact

De kaartjes krijgen zaterdag een centrale plaats. Bovendien worden ze allemaal voorgelezen aan Jeanne. De medewerkers zullen er ook alles aan doen om Jeanne het gevoel te geven dat dit ‘haar’ dag is, ondanks de corona-beperkingen. De eeuwelinge wordt met veel zorg omringd, er zal videocontact zijn met de familie en in het bijzonder met haar drie dochters Josiane, Rita en Sonia die normaliter vaste bezoekers zijn in Huize Proventier. “Een medewerker die accordeon speelt, zorgt bovendien voor liedjes uit de tijd van toen”, zet Filip. Kaartjes mogen gestuurd worden naar Huize Proventier, Doorstraat 4 in Poperinge.